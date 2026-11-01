Erzincan TSO'nun yeni yönetimi belli oldu

Yeniden başkanlığa seçilen Tanoğlu, seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, "Seçim geride kaldı, artık işimize bakacağız. Erzincan için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Disiplin Kurulu ise Ahmet Demir, Alper Daş, Cihan Aktaş, İsmail Ateş, Hüseyin Hira ve Engin Şafakyıldızı'ndan oluştu.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel kurul delegeleri ile disiplin kurulu üyelerinin belirlendiği seçimler tamamlandı. Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Ahmet Tanoğlu seçildi.

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