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        Erzincan'da kaldırım ortasındaki elektrik panoları tepki çekiyor

        Erzincan'da yaya kaldırımlarının ortasında bulunan elektrik panoları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yaya geçişini zorlaştıran panoların özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler açısından risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden düzenleme yapılmasını istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 07:23 Güncelleme:
        Erzincan'da kaldırım ortasındaki elektrik panoları tepki çekiyor

        Erzincan'da yaya kaldırımlarının ortasında bulunan elektrik panoları, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yaya geçişini zorlaştıran panoların özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler açısından risk oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden düzenleme yapılmasını istiyor.

        Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde kaldırımların kullanım alanını daraltan elektrik panoları, vatandaşların geçişini zorlaştırıyor. Söz konusu durumun çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve bebek arabası kullanan aileler açısından erişim sorunlarına yol açtığı ifade ediliyor.

        Kaldırım üzerinde engel oluşturan panoların dikkatsizlik halinde çarpma ve düşme gibi kazalara neden olabileceğine dikkat çeken vatandaşlar, mevcut yerleşimlerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor.

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        Yaya kaldırımlarının güvenli ve engelsiz ulaşım için kullanılması gerektiğini belirten vatandaşlar, elektrik panolarının uygun alanlara taşınmasını veya çevre düzenlemeleriyle yaya geçişini engellemeyecek hale getirilmesini istiyor.

        Kent estetiği ve yaya güvenliği açısından sorun oluşturduğu dile getirilen elektrik panolarıyla ilgili yetkili kurumların gerekli inceleme ve düzenlemeleri yapması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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