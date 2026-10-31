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        Halk ozanları Erzincan'da Aşıklar Gecesi'nde buluştu

        Erzincan Belediyesince düzenlenen "Aşıklar Gecesi" programında bir araya gelen halk ozanları, sazları ve türküleriyle aşıklık geleneğini yaşatırken, Anadolu'nun köklü kültürel mirasını gelecek nesillere aktardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Halk ozanları Erzincan'da Aşıklar Gecesi'nde buluştu

        Erzincan Belediyesince düzenlenen "Aşıklar Gecesi" programında bir araya gelen halk ozanları, sazları ve türküleriyle aşıklık geleneğini yaşatırken, Anadolu'nun köklü kültürel mirasını gelecek nesillere aktardı.

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Anadolu'nun köklü kültürel miraslarından aşıklık geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenen "Aşıklar Gecesi" programına katıldı.

        Belediye Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, halk ozanları sazları ve sözleriyle katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı.

        Anadolu'nun kültürel değerlerinin türküler aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen programda, aşıklık geleneğinin yaşatılmasına yönelik eserler seslendirildi.

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        Programda emeği geçenlere ve halk ozanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Bekir Aksun, kültürel mirasın korunmasının önemine işaret ederek, "Kültürümüzü yaşatan, geleneklerimizi gelecek nesillere aktaran tüm aşıklarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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