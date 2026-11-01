Erzincan'da Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları tamamlandı
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları, Erzincan'da gerçekleştirilen müsabakaların ardından sona erdi.
Giriş: 01.11.2026 - 07:23 Güncelleme:
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1'inci Kademe Yarışları, Erzincan'da gerçekleştirilen müsabakaların ardından sona erdi.
Farklı yaş kategorilerinden sporcuların katıldığı yarışlarda atletler, dereceye girebilmek için parkurda mücadele etti.
Büyük heyecana sahne olan organizasyon, yarışların tamamlanmasının ardından sona erdi.
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