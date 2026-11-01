Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları sürüyor

Müsabakalarda sporcular, bir üst aşamaya yükselmek için minderde mücadele ediyor. Organizasyon kapsamında sporcuların performanslarını sergilediği müsabakaların tüm heyecanıyla sürdüğü belirtilerek, yarışmalara katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulunuldu.

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