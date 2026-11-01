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        Erzincan'da AK Parti Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Erzincan teşkilatında Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 07:23 Güncelleme:
        Erzincan'da AK Parti Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Erzincan teşkilatında Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktaş, il genel meclisi üyeleri ve partililer katıldı.

        Toplantıda teşkilat çalışmaları ve birlik beraberlik mesajları öne çıktı.

        Şireci, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberlik içerisinde Erzincan için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, teşkilat mensuplarının omuz omuza çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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