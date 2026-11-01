Erzincan'da AK Parti Ekim Ayı Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Şireci, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, birlik ve beraberlik içerisinde Erzincan için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, teşkilat mensuplarının omuz omuza çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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