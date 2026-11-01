Kemaliye'de istinat duvarı çökmesine müdahale edildi
Kemaliye ilçesinde Yağmurdere Sokak'ta meydana gelen istinat duvarı çökmesinin ardından belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kemaliye ilçesinde Yağmurdere Sokak'ta meydana gelen istinat duvarı çökmesinin ardından belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, istinat duvarının çökmesinin ardından ekiplerin bölgeye sevk edilerek müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.
Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla teşekkür edildi.
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