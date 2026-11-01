Kemaliye'de istinat duvarı çökmesine müdahale edildi

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

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