Üniversitelilerden Erzincanspor'a destek

Rektör Kuyrukluyıldız da öğrencilerle birlikte müsabakayı izleyerek şehrin takımının heyecanına ortak oldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincanspor ile 52 Orduspor FK arasında oynanan karşılaşmayı öğrencilerle tribünden takip etti.

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