Üniversitelilerden Erzincanspor'a destek
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincanspor ile 52 Orduspor FK arasında oynanan karşılaşmayı öğrencilerle tribünden takip etti.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincanspor ile 52 Orduspor FK arasında oynanan karşılaşmayı öğrencilerle tribünden takip etti.
Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Rektör Kuyrukluyıldız'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken de izledi.
Üniversite öğrencilerinin ücretsiz takip edebildiği karşılaşmada öğrenciler, tribünlerde yerlerini alarak Erzincanspor'a destek verdi.
Rektör Kuyrukluyıldız da öğrencilerle birlikte müsabakayı izleyerek şehrin takımının heyecanına ortak oldu.
Öğrencilerle sporun birleştirici atmosferinde bir araya gelen Kuyrukluyıldız, Erzincanspor'a lig mücadelesinde başarılar diledi.
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