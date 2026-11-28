Erzincan'da 225 umre yolcusu için eğitim semineri düzenlendi
Erzincan'dan aralık ayında direkt uçuşla kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirecek 225 kişiye yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Erzincan’dan aralık ayında direkt uçuşla kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirecek 225 kişiye yönelik eğitim semineri düzenlendi.
Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, umre yolcularına ibadetin usul ve esasları hakkında bilgi verildi.
Programda ayrıca kutsal topraklarda dikkat edilmesi gereken hususlar, ziyaret adabı ve umre ibadetinin manevi boyutu ele alındı.
Umrecilerin ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerini amaçlayan seminer, yapılan dua ve temennilerin ardından sona erdi.
Aralık ayında Erzincan’dan direkt uçuşla kutsal topraklara hareket edecek 225 umre yolcusunun sağlık ve huzur içerisinde gidip dönmesi temennisinde bulunuldu.
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