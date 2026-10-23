Erzincan'da devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
C.B. (75) idaresindeki 23 DY 430 plakalı traktör, Kemah-Olukpınar köyü yolunda virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, traktörün altında kalan sürücü C.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında sıkışan C.B, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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