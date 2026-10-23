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        Erzincan'da devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Erzincan'da devrilen traktörün altında sıkışan sürücü kurtarıldı

        Erzincan'ın Kemah ilçesinde devrilen traktörün altında sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        C.B. (75) idaresindeki 23 DY 430 plakalı traktör, Kemah-Olukpınar köyü yolunda virajda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, traktörün altında kalan sürücü C.B. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında sıkışan C.B, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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