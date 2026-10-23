Erzincan'da öğrenci güvenliği için alınacak tedbirler görüşüldü
Erzincan'da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde alınacak koruyucu ve önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Erzincan’da öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve okul çevrelerinde alınacak koruyucu ve önleyici tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı.
Toplantıda, öğrencilerin güvenliğinin artırılması, okulaile iş birliğinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele, okul çevrelerinde yürütülecek denetimler ve öğrencilerin sosyalduygusal gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin öneminin vurgulandığı toplantıda, okul yönetimleri ile veli temsilcilerinin iş birliği içerisinde hareket ederek öğrenci güvenliğine yönelik çalışmaları sürdüreceği belirtildi.
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