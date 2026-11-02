Erzincan'da göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor
Erzincan'da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.
Erzincan’da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.
İlkbaharda günler süren yolculuğun ardından Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarına ulaşan göçerlerin yaklaşık 45 ay süren yayla mesaisi sona erdi.
Yaz boyunca sürülerini otlaklarda besleyen göçer aileler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle dönüş hazırlıklarını tamamladı. Küçükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyen göçerler, kış mevsimini geçirecekleri köylerine hareket etti.
Göçerlerden Burhan Budak, yayla sezonunun tamamlandığını belirterek, yaklaşık 4 ay boyunca yaylada üretim yaptıklarını söyledi.
Havaların soğumasıyla köylerine döneceklerini ifade eden Budak, hayvanlarıyla birlikte kış dönemini geçirecekleri yerleşim yerlerine hareket ettiklerini kaydetti.
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