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        Erzincan'da göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor

        Erzincan'da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Erzincan'da göçerlerin yaylalardan dönüş yolculuğu sürüyor

        Erzincan’da yaz aylarını küçükbaş hayvanlarıyla yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve yüksek kesimlerde kar yağışının başlamasıyla köylerine dönmeye başladı.

        İlkbaharda günler süren yolculuğun ardından Erzincan’ın yüksek rakımlı yaylalarına ulaşan göçerlerin yaklaşık 45 ay süren yayla mesaisi sona erdi.

        Yaz boyunca sürülerini otlaklarda besleyen göçer aileler, hava sıcaklıklarının düşmesiyle dönüş hazırlıklarını tamamladı. Küçükbaş hayvanlarını kamyonlara yükleyen göçerler, kış mevsimini geçirecekleri köylerine hareket etti.

        Göçerlerden Burhan Budak, yayla sezonunun tamamlandığını belirterek, yaklaşık 4 ay boyunca yaylada üretim yaptıklarını söyledi.

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        Havaların soğumasıyla köylerine döneceklerini ifade eden Budak, hayvanlarıyla birlikte kış dönemini geçirecekleri yerleşim yerlerine hareket ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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