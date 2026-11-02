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        Erzincan'da öğretmen ve idareciye Okul Acil İhbar Modülü tanıtıldı

        Erzincan'da, Hayat 112 Acil Uygulaması kapsamında 183 öğretmen ve idareciye Okul Acil İhbar Modülü hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Erzincan'da öğretmen ve idareciye Okul Acil İhbar Modülü tanıtıldı

        Erzincan'da, Hayat 112 Acil Uygulaması kapsamında 183 öğretmen ve idareciye Okul Acil İhbar Modülü hakkında bilgilendirme yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat 112 Acil Uygulaması kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Eğitim kurumlarında güvenliğin artırılması ve acil durumlarda hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla düzenlenen faaliyetlerde, 9 eğitim kurumunda görev yapan toplam 183 öğretmen ve idareciye Okul Acil İhbar Modülü anlatıldı.

        Bilgilendirme çalışmalarında katılımcılara modülün kullanım amacı, işleyişi ve acil durumlarda sağlayacağı kolaylıklar hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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