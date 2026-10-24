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        Erzincan'da Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:32 Güncelleme:
        Erzincan'da Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin genel asayiş durumu, devam eden ve planlanan kamu yatırımları ile vatandaşlara sunulan hizmetler değerlendirildi.

        Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının önemine dikkati çekti.

        Aydoğdu, sunulan hizmetlerin ve devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan yürütülmesi talimatını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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