Erzincan'da Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin genel asayiş durumu, devam eden ve planlanan kamu yatırımları ile vatandaşlara sunulan hizmetler değerlendirildi.
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının önemine dikkati çekti.
Aydoğdu, sunulan hizmetlerin ve devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan yürütülmesi talimatını verdi.
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