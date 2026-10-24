Erzincan'ı çevreleyen dağlarda sonbahar renkleri hakim oldu
Erzincan'ı çevreleyen yüksek kesimlerde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının tonları hakim oldu.
Erzincan’ı çevreleyen yüksek kesimlerde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının tonları hakim oldu.
Erzincan'ı çevreleyen dağlar, yılın her mevsiminde farklı renk ve manzaralar sunarken sonbaharın gelişiyle hazan renklerine bürünen bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
Ağaçların sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründüğü bölge, Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen fotoğraf tutkunu gezginler, doğanın sunduğu eşsiz manzaraları görüntülüyor.
Yaban hayatı çeşitliliğiyle de dikkati çeken Munzur Dağları'nda yoğunlaşan sonbahar renkleri, doğayla iç içe görüntüler oluşturuyor.
Tabloyu andıran manzaralar sunan dağlardaki rengarenk ağaçlar, güzergahı kullanan sürücülere de görsel şölen yaşatıyor.
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