Erzincan'ı çevreleyen dağlarda sonbahar renkleri hakim oldu

Ağaçların sarı ve kırmızının farklı tonlarına büründüğü bölge, Türkiye'nin birçok kentinden gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen fotoğraf tutkunu gezginler, doğanın sunduğu eşsiz manzaraları görüntülüyor.

Erzincan'ı çevreleyen dağlar, yılın her mevsiminde farklı renk ve manzaralar sunarken sonbaharın gelişiyle hazan renklerine bürünen bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

Erzincan’ı çevreleyen yüksek kesimlerde sonbaharın sonuna doğru sarı ve kırmızının tonları hakim oldu.

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