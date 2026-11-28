Eğitim kapsamında diş maketi üzerinde doğru diş fırçalama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler, merak ettikleri soruları da uzmanlara yöneltti.

Koruyucu uygulamalar sayesinde ilerleyen dönemlerde oluşabilecek diş hastalıklarının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade eden Gülnahar, çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Gülnahar, toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmayı ve çocuklara erken yaşta doğru bakım alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Gülnahar tarafından verilen eğitimde, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine değinildi.

Çocuklarda erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, doğru diş fırçalama teknikleri ve ağız bakımının önemi anlatıldı.

Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi düzenlendi.

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