Yaylalarda zorlu yaşam, sofralara uzanan emek

Hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak amacıyla konargöçer yaşam süren aileler, yılın büyük bölümünü yaylalarda geçirerek zorlu doğa koşullarına rağmen hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

İlkbaharda hayvanlarıyla yola çıkan göçer aileler, kilometrelerce yol katederek ulaştıkları yaylalarda çadır kuruyor. İlkbahar ve yaz aylarını burada geçiren aileler, küçükbaş hayvanlarını otlatarak geçimlerini sağlıyor.

Yaylalarda hayvanların sütünden peynir, tereyağı ve yoğurt üreten aileler, bu ürünlerin bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanırken kalanını satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Konargöçer yaşamın zorluklarına rağmen geleneklerini sürdüren aileler, ulaşım ve barınma sorunlarının yanı sıra değişen hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Sürülerini kurt, ayı ve yılan gibi yabani hayvanlardan korumak için de tedbir alan göçerler, yetiştirdikleri küçükbaş hayvanlarla hayvancılık sektörüne katkı sunuyor.

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Göçer ailelerin yaşamında kadınlar da önemli sorumluluk üstleniyor. Günün erken saatlerinde başlayan mesailerinde çocuklarıyla ilgilenen kadınlar, hayvanların sütünü sağıyor, peynir ve yemek yapıyor, günlük ev işlerini yerine getiriyor.

Yaylada koyun sürüsü bulunduğunu belirten Ömer Faruk Küçükkaya, geçimlerini sağlamak için zorlu koşullarda çalıştıklarını söyledi.

Yaylada birçok tehlikeyle karşılaştıklarını anlatan Küçükkaya, "Çok cefa çekiyoruz ama ekmeğimiz için mecburuz. Rahat, kolay bir ekmek yok. Burada kurt, ayı, yılan var. Köpeklerimiz hem bizi hem sürülerimizi koruyor. Yaylada hayvanların bakımı gece ve gündüz sürüyor." dedi.

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Küçükkaya ailesinin kadınları ise yayladaki mesainin sabahın erken saatlerinde başladığını ve gün boyunca devam ettiğini belirtti.

Hem aile fertleriyle hem de hayvanlarla ilgilendiklerini ifade eden kadınlar, "Sabah 05.30'da kalkıyoruz, gün boyu işlerimiz sürüyor. Çok zor ama geçimimizi sağlamak için mecburen bu işi yapıyoruz." diye konuştu.