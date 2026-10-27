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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Erzurum'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Erzurum'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Biz asla yanlışa doğru demeyiz, biz asla ahlaksıza ahlaklı demeyiz. Biz milletimizin ekmeğine göz dikeni bizden saymayız, kim ki harama göz dikiyorsa o bizden değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 17:02 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan, Erzurum'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "Biz asla yanlışa doğru demeyiz, biz asla ahlaksıza ahlaklı demeyiz. Biz milletimizin ekmeğine göz dikeni bizden saymayız, kim ki harama göz dikiyorsa o bizden değildir." dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret eden Ayan, burada yaptığı konuşmada, Maarif Modeli'nden bahsederek, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

        Maarif Modeli'nin soran, sorgulayan ve muhakeme eden çocuklar yetiştirmeyi amaçladığını vurgulayan Ayan, "Artık çocuklarımız değerlendiren, okuduğunu anlayan çocuk olarak yetişiyor. Bunun için öncelikle Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu benim hayalim olan sistemdi. Bu gerçekten devrim niteliğindeydi, AK Parti devrimler partisidir, milli eğitime de böyle bir devrim yakışırdı. O da Sayın Bakanımıza nasip oldu, Allah razı olsun." diye konuştu.

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        Erzurumluların çok delikanlı ve vatanperver olduğunu, seçimlerde yüzde 73,56 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini anlatan Ayan, şunları kaydetti:

        "Bugün bakıyorum sizlerin sayesinde Erzurum'un hemen hemen dörtte biri AK Parti'mizin üyesi. Biz çok büyük siyasi oluşumuz. Maalesef son günlerde iddiamızdan imtihan olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Fakat tıpkı vekillerimizin, bakanımızın söylediği gibi biz asla yanlışa doğru demeyiz, biz asla ahlaksıza ahlaklı demeyiz. Biz milletimizin ekmeğine göz dikeni bizden saymayız, kim ki harama göz dikiyorsa o bizden değildir. Kim ki bu vatana sadece bu millete hizmet için gelmiyorsa, kendi çıkarları için geliyorsa o da bizden değildir. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki duruşu çok nettir."

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        Ayan, Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışında bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Emine Erdoğan Hanım'ın da bu konuda büyük iradesi var. Onun himayelerinde bugün Sayın Bakanımız bu okulları açtı ve 7 gastronomi okulundan ilkini Erzurum'da açtık. Gençlerimiz Türk kültürünü, Erzurum kültürünü dünyaya yayacak." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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