Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisinde pist ve rampalar yenileniyor

        Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisinde pist ve rampalar yenileniyor

        Erzurum'daki Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisinde, rampaların modernize edilmesi ve beton pistlerin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisinde pist ve rampalar yenileniyor

        Erzurum'daki Türkiye'nin tek kayakla atlama tesisinde, rampaların modernize edilmesi ve beton pistlerin yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

        Valiliğin açıklamasında, Erzurum'un simgelerinden Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama tesisinde yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek rampaların modernize edildiği, beton pistlerin dayanıklı ahşap sistemlerle yenilendiği bildirildi.

        Sporcu evlerinin modern yaşam alanlarına dönüştürüldüğü aktarılan açıklamada, "Sporcuların gelişimine katkı sunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi ile birlikte hedefimiz, yılın 12 ayı kesintisiz antrenman imkanı sağlayarak Erzurum'u ulusal ve uluslararası kış sporlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmek. Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek ve uluslararası başarılara ulaşmak için spor altyapımızı güçlendirmeye, spora ve sporcularımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Atatürk Üniversitesi, Türkiye-Suudi Arabistan yükseköğretim iş birliklerini...
        Atatürk Üniversitesi, Türkiye-Suudi Arabistan yükseköğretim iş birliklerini...
        Erzurum'da okul güvenliği için ekstra tedbirler alındı
        Erzurum'da okul güvenliği için ekstra tedbirler alındı
        Bakan Tekin, Erzurum'da gastronomi lisesinin açılışına katıldı
        Bakan Tekin, Erzurum'da gastronomi lisesinin açılışına katıldı
        Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışı yapıld...
        Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışı yapıld...
        Atatürk Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arasında BÖGEP iş...
        Atatürk Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arasında BÖGEP iş...
        Erzurum'da okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor
        Erzurum'da okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor