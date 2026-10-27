Erzurum'da okul güvenliği için ekstra tedbirler alındı

Erzurum Valiliği, okullara girişlerin tek kapı üzerinden sağlanması ve güvenlik amacıyla 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiğini, 7 okulun bahçesine ise güvenlik nizamiye noktası yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, okulların fiziki güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda bu yıl içerisinde il genelinde 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiği, 7 okulun bahçesine güvenlik nizamiye noktası yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıl sonuna kadar 6 yeni güvenlik nizamiye noktası yapılması ve 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesi planlanmaktadır. Bu çalışmalarla okullara girişlerin tek kapı üzerinden kontrollü şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan öğretmen ve öğrencilere yönelik acil durum eğitimleri verilmekte, tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Okul sağlığı kapsamında ise 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' projesi ile okul kantinleri ve yemekhaneleri denetim ekiplerince yılda iki kez denetlenmektedir."

REKLAM

Yasal şartları taşıyan okullara iş güvenliği uzmanı görevlendirileceği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Kasım 2026 içerisinde Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulacak eğitim ekipleri tarafından bahçe görevlilerine yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliğine yönelik tedbirler, ilgili kurumların koordinasyonunda kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.