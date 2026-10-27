Milli Eğitim Bakanlığının 7 ilde gastronomi alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi" kapsamında Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin açılışı yapıldı.

Ülker Grubu bünyesindeki Yıldız Holding'in sponsorluğunda hazır hale getirilen okulun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, kentin binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve farklı kültürlerin buluşma noktası olduğunu söyledi.

Kentin tarihinin yanı sıra tescilli yöresel tatlarıyla Anadolu'nun en zengin mutfaklarından biri olduğunu belirten Baruş, "Şehir kültürü yalnızca şehrin manzarasını oluşturan binalardan ya da somut eserlerden ibaret değil, mutfağında pişen yemeklerde ve o lezzetlere sinen hikayelerde yaşar. Gastronomi ise bu kültür hafızasını nesilden nesle taşıyan en canlı bağlardan biridir." dedi.

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Baruş, bu okulun hayata geçirilmesinin vizyoner bir adım olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zengin mutfak mirasımızı bilimsel temelde ele alıp koruyacak, geleceğe taşıyacak, aynı zamanda şehrimizin gastronomi turizmini ve istihdamını canlandıracak çok güçlü bir lokomotif olacaktır. Annelerimizin ve ustalarımızın mutfak deneyimlerini bilimle, usta çırak geleneğini modern eğitimle, yerel lezzetlerimizi ise dünya mutfağıyla buluşturacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesiyle mutfak kültürünün dünyaya tanıtılmasında kadınlara olanak sağlandığını dile getirdi.

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Sıfır Atık hareketinin önemini de vurgulayan Ayan, "Bugün ulusal başlayan bir hareketin uluslararası bir oluşuma dönüştüğünü görüyoruz. İnanıyorum ki burada eğitim alan kardeşlerimiz, gençlerimiz, sınırları aşacak ve bu kültürleri dünyaya tanıtacak. Çünkü bir gencimiz eğer kendi kültürüne hakimse, kendi kültürünü tanıyorsa, onlar bizim gönüllü elçilerimiz. Bunun için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise okulun, eğitim, kültür ve gastronomi hayatına önemli katkılar sunacağını anlatarak, "Bugün dünya genelinde gastronomi, kültürel mirasın korunması ve tanınmasının yanı sıra turizm, tarım, ticaret, sanayi ve istihdam alanlarında önemli bir ekonomik faaliyet olarak kendini göstermektedir. Artık ülkeler ve şehirler kendilerine özgü mutfak kültürleriyle yarışır haldeler. Bugün turizmin en önemli çeşidi olan gastronomi, şehrimizin de önemli değerlerinden biridir." dedi.

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- "Eğitim binasının yenilenmesinin yanı sıra bir yurdun inşasını da üstlendik"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yahya Ülker ise Erzurum'un zengin mutfak birikiminin gençlerle bir mesleğe dönüşmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğrenen, nedenini araştıran öğrenci ve gençlere ihtiyaç olduğunu dile getiren Ülker, şunları kaydetti:

"Okulumuzda öğrencilerimiz Erzurum'un et ve süt alanındaki birikimini bilimsel bilgiyle buluşturacak, gıda güvenliğinden mutfak uygulamalarına uzanan bir eğitimle mesleklerinde uzmanlaşacaklar. İngilizce hazırlık eğitimi, dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine, farklı mutfak kültürlerini öğrenmelerine imkan sunacak. Kendi kültürünü iyi bilen, dünyaya merakla bakan öğrencilerimizin ülkemizin gastronomisine çok şey ekleyeceğine inanıyorum. Türkiye'nin 7 bölgesinin mutfak hazinesini eğitimle buluşturan bu yaklaşımı çok değerli buluyoruz. Gastronomiyi, tarih, coğrafya, tarım ve kültürel mirasla birlikte ele almamız öğrencilerimize yaptıkları işi bütün yönleriyle öğrenme fırsatı veriyor. Ülker ailesi olarak, bu anlayışın Erzurum'da hayat bulmasına bir fayda sağlamak istedik. Bugün verdiğimiz taahhüdün karşılığını burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim binasının yenilenmesinin yanı sıra 100 kız ve 100 erkek öğrencimizin barınmasını sağlayacak bir yurdun inşasını da üstlendik."

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Konuşmaların ardından katılımcılar, restore edilen tarihi binadaki liseyi gezdi, öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin birçok yerinde görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu Maarif Korosunun türküler seslendirdiği programa, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Ülker Grup Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşkın, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.