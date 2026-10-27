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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Kız istemeye gittikleri mahallede meşaleler yakıp, çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

        Kız istemeye gittikleri mahallede meşaleler yakıp, çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

        ERZURUM'da Cenkay Şahin (28) ve arkadaşları, konvoy oluşturup kız istemeye gittikleri mahallede havai fişek atıp, meşaleler yaktı. Şahin'in ailesi kız istemek için eve çıkarken, arkadaşları ise çekicinin üzerinde getirilen otomobile patinaj yaptırarak salladı. Mahalleli yaşananları balkonlarından izledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kız istemeye gittikleri mahallede meşaleler yakıp, çekicideki otomobile patinaj yaptırdılar

        ERZURUM’da Cenkay Şahin (28) ve arkadaşları, konvoy oluşturup kız istemeye gittikleri mahallede havai fişek atıp, meşaleler yaktı. Şahin’in ailesi kız istemek için eve çıkarken, arkadaşları ise çekicinin üzerinde getirilen otomobile patinaj yaptırarak salladı. Mahalleli yaşananları balkonlarından izledi.

        Kamyon şoförü Cenkay Şahin ile 2 yıl önce tanıştığı Aleyna G. (20) evlilik kararı aldı. Kız arkadaşına sürpriz yapmak isteyen Şahin, modifiye otomobili oto kurtarıcının üzerine yükletti. Otomobilin ses sisteminden kız arkadaşının en sevdiği şarkıyı çaldı. Şahin, 14 araçlık konvoyla Yenişehir Semti’nden gelin adayının evinin bulunduğu Kazım Yurdalan Mahallesi’ne kadar korna çalarak gitti. Elinde çiçeklerle, arkasında ailesi ve araç konvoyuyla sokağa giren Cenkay Şahin ve arkadaşlarının, yaktıkları meşaleler ve attıkları havai fişekler geceyi aydınlattı. Mahalleli yaşananları izlemek için balkonlarına çıktı. Aile kız istemek için eve girdiği sırada damat adayının arkadaşları ise çekicinin üzerindeki otomobile patinaj yaptırıp salladı.

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        ‘BU SÜRPRİZİ ÇOK İYİ KARŞILADI’

        Cenkay Şahin, “Kız arkadaşımla 2 yıl önce tanıştık. Onu çok sevdiğimi, ona ne kadar değer verdiğimi göstermek ve etkileyebilmek adına arkadaşlarımla fikir alışverişi yaptık. Kız istemeye konvoyla gitmeye karar verdik. Modifiyeli bir otomobil getirip çekicinin üzerine bindirdik. 14 araçlık konvoyla Erzurum Yenişehir’den başlayıp Yunus Emre üzerinden gezerek gelin adayının evine gittik. Oralarda meşaleler yakıldı, bir organizasyon düzenledik ve fotoğrafçı tuttuk. Kız arkadaşımın çok sevdiği şarkıyı çalmak durumundaydım. Arabada ses sistemiyle o şarkıyı çaldık. Daha sonra biz eve çıktık. Arkadaşlarım benden sonra kapının önünde biraz ses ve gürültü yapmışlar. Oradaki çevre sakinlerini rahatsız ettiğimiz için onlar adına ben özür diliyorum. Kız arkadaşım bu sürprizi çok iyi karşıladı, çok etkilendi. Hatta hem arka balkondan hem ön balkondan geçip bizi gördüler. Çok mutlu oldu. O mutlu olunca ben de çok mutlu oldum. Kızı verdiler, nasip olursa düğünümüzü de en kısa zamanda yapacağız” diye konuştu.

        Galeri
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