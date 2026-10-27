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        Erzurum'da okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor

        Erzurum Valiliği, okullarda fiziki güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bu yıl 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiğini, 7 okulun bahçesine güvenlik nizamiye noktası yapıldığını açıkladı. Yıl sonuna kadar 6 yeni nizamiye noktası yapılması ve 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesi planlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Erzurum'da okullarda güvenlik tedbirleri artırılıyor

        Erzurum Valiliği, okullarda fiziki güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bu yıl 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiğini, 7 okulun bahçesine güvenlik nizamiye noktası yapıldığını açıkladı. Yıl sonuna kadar 6 yeni nizamiye noktası yapılması ve 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesi planlanıyor.

        Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelindeki okullarda güvenlik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, yıl içerisinde 27 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilendiği, 7 okulun bahçesine ise güvenlik nizamiye noktası yapıldığı kaydedildi. Yıl sonuna kadar 6 yeni güvenlik nizamiye noktası yapılması ve 25 okulun bahçe duvarı ve çitlerinin yenilenmesinin planlandığı ifade edildi. Çalışmalarla okullara girişlerin tek kapı üzerinden kontrollü şekilde sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

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        Öğretmen ve öğrencilere acil durum eğitimi

        Okullarda acil durumlara hazırlık kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin öğretmen ve öğrencilere yönelik eğitimler verdiği, çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Okul kantinleri ve yemekhaneler denetleniyor

        Okul sağlığı kapsamında yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" projesine de değinilen açıklamada, okul kantinleri ve yemekhanelerinin yılda iki kez denetlendiği belirtildi. Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa oluşturulan denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerle öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek gıdaların satışının önlenmesi ve gerekli hijyen şartlarının sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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        Okullarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları

        Açıklamada, yasal şartları taşıyan okullara iş güvenliği uzmanı görevlendirildiği belirtilerek okul binalarının ve fiziki şartlarının İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hâle getirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

        Bahçe görevlilerine eğitim verilecek

        Okullardaki güvenlik tedbirleri kapsamında Kasım 2026 içerisinde Emniyet Müdürlüğü ile Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde eğitim ekipleri oluşturulmasının planlandığı bildirildi. Oluşturulacak ekipler tarafından okul bahçe görevlilerine yönelik gerekli eğitimlerin verileceği belirtildi.

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        Erzurum Valiliği açıklamasında, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okul güvenliğine yönelik tedbirlerin ilgili kurumların koordinasyonunda kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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