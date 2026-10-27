Oltu'da yeni köprülerin yapımına başlandı

Erzurum’un Oltu ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve mahalleler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Oltu Çayı üzerine yapılması planlanan 6 köprüden 2’sinin inşaatına başlandı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’nin projeleri arasında yer alan köprülerin tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların mahalleler arasında daha kısa güzergâhlar üzerinden ulaşım sağlaması hedefleniyor.

Oltu Çayı üzerine yapılması planlanan 6 köprüden ikisinin yapım çalışmaları sürerken, diğer köprülerin de belirlenen program doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanıyor. Yeni köprülerin hizmete girmesiyle vatandaşların bir mahalleden diğerine ulaşmak için uzun güzergâhları dolaşmak yerine köprüleri kullanarak daha kısa sürede ulaşım sağlaması bekleniyor.

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Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projelerle ilgili yaptığı açıklamada, verdikleri sözleri birer birer yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Başkan Çelebi, "Söz verdiğimiz bütün projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yakın zamanda yine büyük projelerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Oltu Çayı üzerine 6 köprü yapacağımızın sözünü vermiştik. Şu anda iki köprümüzün yapımına başladık. Kısa bir süre içerisinde bu köprülerimizi hizmete açacağız. Ardından diğer köprülerimizin yapım çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan köprü çalışmalarına teşekkür

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Oltulu vatandaşlardan İbrahim Kara ise köprülerin ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yapılan köprüler Oltu ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.