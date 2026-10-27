Bakan Tekin, Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi liselerine ilişkin, "Türkiye'de yemek kültürünün literatüre yani kayda geçirilmesiyle ilgili problem var. Farklı farklı kayıtlar var ve arabesk bir mantıkla birbirine karışmış durumda. Bu okullar önce bu literatürü kayda geçirecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Tekin, Milli Eğitim Bakanı olarak temel arzusunun, çocukların vatansever, ülkesinin milli ve manevi değerlerine bağlı kişiler olarak yetişmesini temin etmek olduğunu vurguladı.

Tekin, bu kapsamda Maarif Koroları, Maarif Halk Oyunları Toplulukları ve Maarif Tiyatro Toplulukları'nı kurduklarını anlatarak, 2023'ten itibaren her yıl profesyonel tiyatro sanatçıları, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir tiyatro topluluğu daha kurduklarını belirtti.

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Bu tiyatro topluluğunun Cumhuriyet'in 100. yılını, 15 Temmuz'u ve Çanakkale Savaşı'nı anlatan 3 oyun sergilediğini anımsatan Tekin, "Bu yıl da inşallah Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirecek bir proje başlattık, birlikte yürütüyoruz. Ahmet Cevat ve Milli Mücadele'ye katkıları üzerine bir oyunu hazırlıyoruz." dedi.

- "Biz büyük bir yapbozun parçalarını yerleştiriyoruz"

Çocukların milli değerleri ilkeselleştirmesi adına geleneksel oyunları kayıt altına aldıklarını aktaran Tekin, bu projeyle kültür aktarımı, obeziteyle mücadele ve dijital bağımlılıkla mücadeleyi sağladıklarını vurguladı.

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Tekin, "Bunlar böyle birbirini tamamlayan projeler ve anlatma sebebim de şu: 'Bakanın aklına bir şey geldi, onu hayata geçiriyor' değil. Biz büyük bir yapbozun parçalarını yerleştiriyoruz. Bu yapbozun içerisinde bizim milli birliğimiz açısından, ülkemizin milli ve manevi değerleri açısından hangi alanda hangi adımların atılması gerekiyorsa hepsini bir program dahilinde atıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin mutfak ve yemek kültürüne sahip çıkmanın vatandaşlık vazifesi olduğunu dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Anadolu'ya gittiğinizde 'Nerede yemek yenir?' sorusunun cevabına Michelin yıldızlı lokanta arıyorsanız eğer bu bizim ayıbımızdır. Ona karşı değilim ama niye Anadolu yıldızlarının olduğu bir lokantayı aramıyoruz? Niye Anadolu yemeklerini, o ilin yerel kültürünü doğru şekilde sunan bir işletme aramıyoruz? Bu olmazsa eğer turizmimiz, genel kültürümüz nasıl dünyaya mal olacak? Nasıl bunun yatırımını yapacaksınız? Bunun pazarlamasını nasıl yapacaksınız? Siz kendi kültürünüze sahip çıkmıyorsanız, eğer siz Erzurum yemeklerini Hollanda peyniriyle, Fransız peyniriyle yapıyorsanız burada ciddi bir çelişki vardır. Burada sizin bu kültürden korktuğunuzu, sizin bu kültürden uzaklaştırıldığınızı gösteren ciddi emareler vardır. Bu varsa eğer sizin 'Çocuklarımız milli manevi değerlerden uzaklaşıyor.' demeye hakkınız yok."

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Bakanlık olarak Anadolu'da her ilin kendi yemeklerini o ilin kültürü ve geleneğine uygun biçimde hazırlayıp servis edecek bir listeleme usulü geliştirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Anne Reçeteleri" projesini de gastronomi liseleriyle birleştirmek istediklerini anlatan Tekin, desteklerinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Tekin, gastronomi liselerinin amacına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de yemek kültürünün literatüre yani kayda geçirilmesiyle ilgili problem var. Farklı farklı kayıtlar var ve arabesk bir mantıkla birbirine karışmış durumda. Bu okullar önce bu literatürü kayda geçirecek. Okullarımızda üç tane bölüm var. Bu üç bölümden birinde bu kayda geçirilen yemeklerin veya hamur işi, tatlı ve benzeri şeylerin pişirilmesi, hazırlanması konusunda şefler yetiştireceğiz.

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İkinci ana problemimiz, ne kadar güzel iş yaparsanız yapın hizmet sunumu, servis bu da çok ciddi bir problem. Bu servisi de yapacak, okulumuzda ikinci bölüm servis bölümü. Üçüncü bölüm de işletmecilik. Bu okulda dördüncü bir bölüm açılmayacak. Bu okul pansiyonlu okul, civar il ve ilçelerde bu konuda yetenekli çocukları okuldaki öğretmenlerimiz seçecekler. Seçilen öğrenciler burada eğitim alacaklar. Yabancı dilden bu konudaki ulusal ve uluslararası tecrübeye kadar her şey bu okuldaki öğrencilerimize sunulmuş olacak."

Açılışın ardından Bakan Tekin, okulun derslikleri ile çalışma alanlarını gezdi.