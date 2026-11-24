Atatürk Üniversitesi, 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de bilimsel projeleri, akademik birikimi ve öğrenci çalışmalarıyla yer alarak uluslararası platformda önemli bir temsile imza attı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun katılımıyla temsil edilen üniversite, konferans süresince gerçekleştirdiği bilimsel tanıtımlar, uluslararası temaslar ve iş birliği görüşmeleriyle iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını dünya kamuoyuyla buluşturdu.

Dokuz iklim projesi ve bir öğrenci çalıştayı uluslararası katılımcılara tanıtıldı

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Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz ile COP31 Proje Koordinatörü Zeynep Eren’in öncülüğünde konferansa katılan Atatürk Üniversitesi heyeti, program boyunca çeşitli akademik ve kurumsal temaslarda bulundu. Üniversite, 15 Kasım’da Yeşil Bölge’de yer alan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonunda kurduğu stantta, farklı fakültelerde yürütülen dokuz iklim projesini ve bir öğrenci çalıştayını ziyaretçilerin ilgisine sundu. Öğrenciler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen sunumlarda, üniversitenin iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim farkındalığının geliştirilmesine yönelik çalışmaları ulusal ve uluslararası katılımcılara aktarıldı.

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Soğuk iklim koşullarına sahip Erzurum’un emisyon envanterinin hazırlanmasından yeşil hidrojen üretimine, ilkokul çağındaki çocuklarda iklim bilincinin geliştirilmesinden öğrencilerin sanat aracılığıyla COP31’e taşıdığı iklim manifestosuna kadar uzanan geniş bir yelpazedeki projeler, ziyaretçilerden ilgi gördü. Farklı disiplinlerin katkısıyla geliştirilen bu çalışmalar, Atatürk Üniversitesinin iklim değişikliğini yalnızca çevresel bir mesele olarak değil; bilimsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alan yaklaşımını ortaya koydu.

İklim değişikliğiyle mücadelede sanatın rolü ele alındı

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Atatürk Üniversitesinin COP31 kapsamındaki faaliyetleri, Sıfır Atık Pavilyonu’nda gerçekleştirilen İklim ve Sanat Çalıştayı ile tamamlandı. Farklı üniversitelerden öğrencilerin, ulusal ve uluslararası akademisyenlerin ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, iklim değişikliğinin toplumsal farkındalığa dönüştürülmesinde sanatın üstlendiği rol ile farklı disiplinlerin iklim sorunlarına çözüm üretme potansiyeli değerlendirildi.

Bilim ve sanatın ortak bir zeminde buluşturulduğu çalıştayda, iklim değişikliğiyle mücadelede disiplinler arası iş birliğinin önemi vurgulanırken gençlerin bu sürece aktif katılımının gerekliliğine de dikkat çekildi.

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Atatürk Üniversitesi küresel iklim hedeflerine katkı sunmayı sürdürüyor

COP31 boyunca yürütülen faaliyetler, Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesini uluslararası platformlara taşıma, akademik iş birliklerini geliştirme ve sürdürülebilir bir gelecek için çözüm odaklı projeler üretme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Konferans vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmeler ve tanıtım faaliyetleri, üniversitenin uluslararası ilişki ağının güçlendirilmesine de katkı sağladı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Erzurum’dan, Doğu Anadolu’nun bilimsel birikiminden aldığı güçle küresel ölçekte önem taşıyan iklim sorunlarına çözüm üretmeye devam ettiğini belirterek COP31 sürecine katkı sunan YÖK’e, üniversite standını ve çalıştayı ziyaret eden katılımcılara, projelerde görev alan öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.

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Atatürk Üniversitesi, COP31’de ortaya koyduğu bilimsel çalışmalar, gençlerin öncülük ettiği farkındalık faaliyetleri ve uluslararası temaslarıyla iklim değişikliğiyle mücadelede akademinin üstlendiği sorumluluğa katkı sunarak konferansı verimli bir şekilde tamamladı.