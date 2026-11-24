24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen programla kutlandı.

"Hep Sen Varsın Diye" temasıyla gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Öğretmenler Günü video gösterimi ve şiir dinletisiyle devam eden programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Erzurum Valisi Aydın Baruş yaptı.

Öğretmenlerin toplumların geleceğinin inşasındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çeken Vali Baruş, konuşmasında öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda insanın aklını, kalbini ve karakterini şekillendiren kutsal ve büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

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Medeniyetleri kuran, yaşatan ve geliştiren en önemli unsurun insan olduğunu belirten Vali Baruş, nitelikli ve bilinçli nesiller yetiştirmenin ülkelerin geleceği açısından taşıdığı öneme değinerek, eğitimin bir ülkenin bugününü ve yarınlarını şekillendiren en temel unsur olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerin yalnızca bilgi veren değil; sevgiyi, saygıyı, hak ve adaleti öğreten, öğrencilerini hayata hazırlayan ve onların karakter gelişimine yön veren şahsiyetler olduğunu kaydeden Vali Baruş, Sokrates’in "Dünyada her şeye değer biçilebilir; ancak öğretmenin eserine değer biçilemez." sözünü hatırlatarak öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki saygınlığına dikkat çekti.

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Erzurum’un asırlardır ilim ve irfan geleneğini yaşatan müstesna bir şehir olduğunu belirten Vali Baruş, Yakutiye ve Çifte Minareli Medreselerin bu köklü mirasın önemli simgeleri olduğunu ifade etti. Şehrin ilim ve irfan birikimini gelecek nesillere aktaran öğretmenlerin, her sabah sınıflarının kapısını açarak bu kadim geleneği yaşattığını dile getirdi.

Konuşmasında teknolojik gelişmelere ve yapay zekâ çağına da değinen Vali Baruş, bilgiye ulaşmanın her geçen gün kolaylaştığını ancak bilgiyi hikmete, vicdana ve sorumluluğa dönüştürmenin öğretmenlerin rehberliğiyle mümkün olduğunu belirtti. Teknolojinin bilgi sunabileceğini ancak bir çocuğun gözündeki kaygıyı fark edemeyeceğini, ona umut veremeyeceğini ve yeteneklerini keşfettiğinde sevincini paylaşamayacağını ifade eden Vali Baruş, öğretmenlerin insan yetiştirmedeki eşsiz rolünün hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğini vurguladı.

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Devletin eğitim camiasının ve öğretmenlerin her zaman yanında olduğunu belirten Vali Baruş, çocukların her birinin keşfedilmeyi bekleyen birer hazine olduğunu, öğretmenlerin görevinin bu hazineleri ortaya çıkarmak ve ülkenin insan kaynağına kazandırmak olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cumhuriyet’in sizlerden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözünü hatırlatan Vali Baruş, öğretmenlere özgüven sahibi, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, ilim ve irfanla donanmış nesiller yetiştirme çağrısında bulundu.

Öğretmenlerin ortaya koydukları eserlerde isimlerinin yer almayabileceğini ancak yetiştirdikleri her başarılı ve bilinçli gencin onlar için en büyük mutluluk ve onur kaynağı olacağını ifade eden Vali Baruş, Türkiye’nin bugünlere ulaşmasında öğretmenlerin büyük emeği ve katkısı bulunduğunu belirterek tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

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Konuşmasının sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Vali Baruş, eğitim hayatına yıllarca emek vererek bugün emekli olan öğretmenlere hizmetlerinden dolayı şükranlarını sundu. Ebediyete irtihal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle anan Vali Aydın Baruş, görev başındaki tüm öğretmenlere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Program, emekli öğretmenlere plaket takdim edilmesi ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreniyle devam etti. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisinin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı sona erdi.

Vali Aydın Baruş ve il protokolü Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan yağlı boya resim sergisini ziyaret etti.