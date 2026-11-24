Erzurum'da şehidin öğretmen eşine ders esnasında çiçekli sürpriz yapılarak 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 5 Şubat 2018'de şehit olan teğmen Ahmet Aktepe'nin öğretmen eşi Işıl Aktepe'ye Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve beraberindekiler, öğretmen Aktepe'yi görev yaptığı Nevzat Karabağ Lisesi'nde ziyaret etti.

Ders esnada Aykut ve beraberindekiler sınıfa girerek Aktepe'ye çiçek taktim edip gününü kutladı.

Aktepe, ziyaret için teşekkür ederek, "Bu anlamlı günde şehit eşi ve öğretmen olarak hatırlanmak çok güzel, onur duydum." ifadelerini kullandı.

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Aykut, Aktepe'ye üzerinde şehit eşinin fotoğrafının yer aldığı çini motifli saatte hediye etti.