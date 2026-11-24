Erzurum’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sabahattin Solakoğlu İlkokulu tarafından düzenlenen kutlama programı, renkli görüntülere ve duygu dolu anlara sahne oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, Millî Eğitim Akademisi öğretmen adayları ile okul öğretmenlerinin ortak çalışmasıyla hazırlandı.

Adeta bir şenlik havasında geçen kutlamada şiirler, müzik dinletileri, halk oyunları ve çeşitli sahne gösterileri büyük beğeni topladı. Öğretmeninden öğrencisine bütün okulun heyecanına ortak olduğu program, izleyenlerden tam not aldı.

Tecrübe ile gençliğin enerjisi buluştu

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Programda konuşan Sabahattin Solakoğlu İlkokulu Müdür Yardımcısı Turgut Doğan, Millî Eğitim Akademisi öğretmen adayları ile okul öğretmenlerinin iş birliği içerisinde hazırladıkları programdan gurur duyduklarını ifade etti.

Sekiz haftadır okulda uygulama yapan öğretmen adaylarının gençliğin enerjisini ve teknoloji kullanımındaki becerilerini okula taşıdıklarını belirten Doğan, okul öğretmenlerinin de yılların birikimini ve saha tecrübesini aday öğretmenlere aktardıklarını söyledi.

Doğan, programın hazırlanmasında gösterdikleri özveriden dolayı hem okul öğretmenlerine hem de öğretmen adaylarına teşekkür etti.

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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın unutulmadı

Programın en anlamlı bölümlerinden biri ise öğretmen adaylarının şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına hazırladıkları drama gösterisi oldu. Salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden olan gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Karapınar’dan iş birliği vurgusu

Palandöken İlçe Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar da törende yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin toplum açısından taşıdığı değere ve öğretmenlerin gelecek nesillerin yetişmesindeki önemli sorumluluğuna dikkat çekti.

Programı oldukça başarılı bulduğunu belirten Karapınar, bu güzel organizasyonun ortaya çıkmasında öğretmenler ile öğretmen adayları arasındaki iş birliğinin önemli rol oynadığını ifade ederek emeği geçenleri tebrik etti.

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Sabahattin Solakoğlu İlkokulu, bu anlamlı organizasyonla sadece Öğretmenler Günü’nü kutlamakla kalmadı, aynı zamanda eğitimde dayanışmanın, mesleki paylaşımın ve birlikte üretmenin de güzel bir örneğini ortaya koydu.

Bayram coşkusuyla kutlanan Öğretmenler Günü programı, izleyenlerin takdir ve hayranlığını kazanırken hafızalarda güzel bir iz bıraktı.