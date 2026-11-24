Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklar, kendilerine eğitim veren öğretmenlerine Öğretmenler Günü’nde sürpriz yaptı.

Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklar, hastanede kendilerine eğitim veren öğretmenleri Halil Elitok ve Ali İhsan Varol’u 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı. Öğretmenleri için pasta hazırlatan çocuklar, düzenlenen sürpriz kutlamayla hem öğretmenlerinin gününü kutladı hem de onlara hediyelerini takdim etti. Duygu dolu anların yaşandığı kutlamada, öğretmenler çocukların hazırladığı sürpriz karşısında mutluluk yaşarken, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da programa eşlik etti.

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"Bulunmuş olduğumuz konumlara gelmemizde öğretmenlerimizin emeği çok"

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, program hakkında, "Erzurum Şehir Hastanesimizde uzun dönemden beri eğitime katkı sunan Halil Hocam ve Ali İhsan Hocam'a Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kutlama programı hazırladık. Kendi nezdinde bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz, hepsini saygıyla selamlıyoruz. Öğretmenlik sizin de dediğiniz gibi kutsal bir meslek, hepimizin bugün bulunmuş olduğu makamlara gelmesi noktasında en büyük desteği, vermiş oldukları güzide ve güzel eğitimlerle, bizlere yol göstermeleriyle bizleri buralara kadar getirdiler. Biz de bu noktada eğitime destek sunan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz başta her iki öğretmenimiz olmak üzere" ifadelerini kullandı.

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"Bizi çok onurlandırdınız "

Erzurum Şehir Hastanesi öğretmenlerinden Halil Elitok, "Bu organizasyon için herkese teşekkür ederim. Başta başhekimimiz olmak üzere doktorlarımız, serviste hemşirelerimiz ve sağlık personeli olarak bugüne kadar bize vermiş oldukları maddi ve manevi destekler için herkese teşekkür ederiz. Bize çok büyük, önemli bir misafirperverlik gösteriyorlar. Bu arada bu da Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı olarak kurumlar arası iş birliğinin önemli bir örneğini teşkil ediyor. Bu imkânı bize sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Öğretmenler Günü dolayısıyla tabii ki bizi çok onurlandırdınız. Aslında bizim müfredatımızda şeyimiz de var, meslekleri de tabii ki tanıtıyoruz, öğretiyoruz. Her meslek önemlidir. Allah yaratırken insanları değişik yeteneklerde yaratmış. Bu yetenekler tabii ki farklı mesleklerin ortaya çıkmasına vesile olmuş. Bu nedenle insanlar icra ettikleri mesleklerle birbirlerine destek ve yardımcı oluyorlar. Bu da çok önemli ilişkilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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"Değerli mesleğimizi yaptığım için çok mutluyum"

Erzurum Şehir Hastanesi öğretmenlerinden Ali İhsan Varol ise, "Değerli mesleğimizi yaptığım için çok mutluyum, mesudum. Sizler de bu değerli günlerde bizleri hatırladığınız için bütün sağlık, başhekimimize başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim. Bu iş bir peygamber mesleğidir. Tüm Öğretmenler Günü'nü burada kutlamak istiyorum" dedi.