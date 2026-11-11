Başkan Sekmen Cop31'de Erzurum'un iklim ve çevre yatırımlarını anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamındaki "İklim Dirençliliği için Atıkların Azaltılması ve Kaynak Geri Kazanımı" oturumunda, Erzurum’un iklim değişikliğiyle mücadele ve çevreci yatırımlarını anlattı.

Güneş enerjisi santrallerinden atıktan enerji üretimine, doğalgaz dönüşümünden hava kalitesi izleme sistemlerine, su kaynaklarının korunmasından sıfır atık uygulamalarına kadar yürütülen çalışmaları değerlendiren Başkan Sekmen, "İklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca atık yönetimiyle sınırlandırmıyoruz. Enerjiden ulaşıma, sudan arazi yönetimine kadar şehrimizin bütün imkânlarını sürdürülebilir bir gelecek için değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. İklim krizinin kuraklık, doğal afetler, enerji tüketimi ve doğal kaynaklar üzerindeki baskılarla şehirlerin geleceğini doğrudan etkilediğine dikkat çeken Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını bilimsel veriler ve ölçülebilir çevresel kazanımlar doğrultusunda planladığını belirtti. Başkan Sekmen, "Küresel iklim hedefleri ancak şehirlerde somut yatırımlara dönüşürse başarıya ulaşabilir. Biz de Erzurum’da yenilenebilir enerji üretimini artırıyor, hava kirliliğini azaltıyor, su kaynaklarımızı koruyor ve kentimizi iklim değişikliğinin etkilerine karşı hazırlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Yenilenebilir enerjide 25 noktada 23 mw kurulu güç

Başkan Sekmen, belediyenin Ocaklı, Ilıca ve Yerlisu mahalleleri olmak üzere üç bölge ve 25 noktada güneş enerjisi santrali bulunduğunu bildirdi. Toplam 23 MW kurulu güce sahip santrallerin yıllık 33.981.043,92 kWh, aylık ise 4.060.070,08 kWh üretim verisi yer aldığını aktaran Sekmen, bugüne kadar üretilen toplam elektrik miktarının 111.476.711,10 kWh’ye ulaştığını ifade etti. Yatırımların çevresel etkilerine de değinen Sekmen, 78.836,56 ton CO emisyon azaltımı ve 31.945,78 ton standart kömür eşdeğeri tasarruf sağlandığını vurguladı. Başkan Sekmen, güneş enerjisi sistemlerinin mobil cihazlar ve web tabanlı uygulamalarla anlık takip edildiğini anımsatarak üretim verilerinin dijital ortamda izlenerek olası güç kayıplarına karşı müdahale imkânının da geliştirildiğini kaydetti.

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Atıktan elektrik üretimiyle enerji verimliliği güçleniyor

Çevreci yatırımların önemli bir diğer ayağını atıklardan enerji üretiminin oluşturduğunu anlatan Sekmen, Aziziye ilçesinde 55 hektarlık alanda kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yılda 180.654,64 ton evsel atığın bertaraf edildiğini söyledi. Temmuz 2018’de kurulan metan gazından elektrik üretim sistemiyle depolama sahasında oluşan gazın enerji kaynağına dönüştürüldüğünü belirten Başkan Sekmen, tesisin 2,4 MW kurulu güce sahip olduğunun ve bugüne kadar toplam 72.830 MWh elektrik üretildiğinin bildirdi. Sekmen, bu uygulamanın, atık yönetiminin enerji geri kazanımıyla birlikte ele alınmasına örnek oluşturduğunu vurguladı. Atıksu Arıtma Tesisi’nde de nihai arıtma çamurundan anaerobik koşullarda elde edilen metan gazının elektrik üretiminde değerlendirildiğini kaydeden Sekmen, toplam 1,2 MW kurulu güce sahip iki gaz motoru sayesinde tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sinin karşılandığını belirtti, gaz motorlarından elde edilen atık ısının sıcak su ihtiyacında kullanılmasıyla enerji verimliliğinin ayrıca desteklendiğini ifade etti.

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Doğalgaz dönüşümüyle daha temiz hava, daha düşük emisyon

Erzurum’da hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik yatırımlara değinen Başkan Sekmen, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken ilçelerinde hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen doğalgaz dönüşüm projesi kapsamında Dumlu Mahallesi’nde belirlenen 80 hanenin dönüşümünün tamamlandığını söyledi. Konutlarda doğalgaz, kalorifer ve ilgili tesisat imalatlarının gerçekleştirildiğini belirten Sekmen, proje kapsamında 196,8 ton CO eşdeğeri sera gazı salımının önlendiğini ve emisyonlarda yüzde 56,38 azalma hesaplandığını ifade etti, daha temiz yakıt kullanımına geçişin, kent hava kalitesinin iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına da katkı sunduğunu kaydetti.

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Hava kalitesi 20 ölçüm cihazıyla anlık takip ediliyor

Hava kirliliğiyle mücadelede doğru veriye dayalı karar almanın önemini vurgulayan Başkan Sekmen, kent merkezinde ilk etapta 20 hava kalitesi ölçüm cihazı kurulduğunu açıkladı. Cihazlarla PM10, PM2.5, karbondioksit (CO), formaldehit (CHO), uçucu organik bileşikler (TVOC), sıcaklık ve nem gibi parametrelerin anlık izlendiğini hatırlatan Başkan Mehmet Sekmen, çevresel değişimlerin dijital olarak takip edilmesinin yerel değerlendirme ve müdahale süreçlerine veri sağladığını kaydetti. Sekmen, "Erzurum Hava Kalitesi Stratejik Değerlendirme Çalıştayı’nda kamu kurumları, akademisyenler ve ilgili paydaşlarla bir araya geldik. Bu bilimsel buluşmada ortaya çıkan tespit ve öneriler ayrıca büyük bir titizlikle raporlaştırıldı" dedi.

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"2030 hedefimiz: Sera gazı emisyonlarında yüzde 55 azaltım"

Başkan Sekmen, Erzurum’un iklim değişikliğine karşı yol haritasını oluşturan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın (SECAP) geniş paydaş katılımıyla hazırlandığını belirtti. Planın, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması hedeflerini bir araya getirdiğini ifade eden Sekmen, 2021 yılı kent sera gazı envanterinin 4.356.051,2 ton CO eşdeğeri olarak hesaplandığını aktardı. 2030 yılı için 2021 temel yılına göre yüzde 55 emisyon azaltımı hedeflendiğini, 23 hedef ve 56 azaltımuyum eyleminin belirlendiğini kaydetti. Sekmen, "İklim politikalarını yalnızca temennilerle değil, hedefler, eylemler ve izleme mekanizmalarıyla yürütüyoruz" kaydını düştü.

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Su kaynaklarının korunması ve iklime duyarlı arazi planlaması

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Sekmen, Erzurum Su Ayak İzi Değerlendirme Raporu’yla tarımsal, hayvansal, evsel ve endüstriyel faaliyetlerin su tüketim profillerinin incelendiğini bildirdi, raporda kaynak verimliliği, sürdürülebilir su kullanımı ve iklim değişikliğine uyumlu su yönetimi politikalarına bilimsel dayanak oluşturulduğunu hatırlattı. Başkan Sekmen, "1/25.000 ölçekli Erzurum Arazi Envanteri kapsamında tarım, mera ve orman alanları; hidroloji, jeoloji, ulaşım, altyapı, riskli alanlar, iklim verileri ve doğal kaynaklara ilişkin mekânsal bilgiler bir araya getirildi. Böylece çevre ve yatırım kararları, bütüncül bir planlamayla desteklendi" şeklinde konuştu.

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İklim dirençliliğinin tamamlayıcı halkası: sıfır atık ve döngüsel ekonomi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık çalışmalarını iklim politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirdiğini ifade eden Başkan Sekmen, "Sıfır atık yalnızca geri dönüşüm değildir; doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, karbon emisyonlarının azaltılması ve atığın yeniden ekonomik değere dönüştürülmesidir" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ‘2053 Net Sıfır Emisyon’ hedefi ile Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’ doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Ambalaj atıklarından 1 milyon kwh’nin üzerinde enerji tasarrufu

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde kâğıt, karton, plastik, metal ve cam gibi atıkların türlerine göre ayrıştırıldığını aktaran Sekmen, bir yıllık verilerde 9.235 kilogram kâğıt, 7.785 kilogram plastik, 780 kilogram metal ve 255.265 kilogram karışık ambalaj atığının yer aldığını söyledi. Bu faaliyetlere ilişkin 1.020.000 kWh enerji tasarrufu, 240 ton su tasarrufu, 500 ton CO salımının önlenmesi ve 157 ağacın korunduğunu belirtti. Başkan Sekmen, ambalaj atıklarının geri kazanılmasının düzenli depolama alanlarının kullanım ömrünü de desteklediğini ifade etti.

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İklim ve sıfır atık akademisi ile toplumsal farkındalık

Başkan Sekmen, çevre yatırımlarının kalıcı sonuçlar doğurabilmesi için toplumun bütün kesimlerinin sürece katılmasını belirterek, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Akademisi’nin eğitim çalışmalarına vurgu yaptı. Okul öncesinden üniversite düzeyine uzanan programlarla kent genelinde yaklaşık 200 eğitim kurumunda binlerce öğrenci ve eğitimciye ulaşıldığını, yaklaşık 10 bin çevre temalı eğitim ve sıfır atık materyalinin dağıtıldığını kaydeden Başkan Sekmen, "Geri dönüştürülmüş malzemelerle düzenlenen İklim ve Sıfır Atık Kafe’de depozito iade otomatı, bitkisel atık yağ toplama kutusu ve bilinçlendirme faaliyetleri yer almaktadır. Ayrıca kullanım dışı kalan eski bir halk otobüsümüzü geri dönüşüm malzemeleriyle 2025 yılında İklim Dostu Otobüs Durağı’na dönüştürdük" diye konuştu.

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"Geleceğin şehirleri kaynaklarını koruyan şehirler olacak"

Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un iklim, enerji, çevre ve doğal kaynak yönetimi çalışmalarının birbirini tamamlayan bir bütün oluşturduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "İklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca doğayı koruma sorumluluğu olarak değil, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükselten ve halk sağlığını koruyan önemli bir yerel yönetim görevi olarak görüyoruz. Geleceğin güçlü şehirleri, kaynaklarını daha akıllıca kullanan, atığını azaltan, ürettiği değeri yeniden ekonomiye kazandıran ve insanına temiz bir çevre, sağlıklı bir yaşam ve güvenli bir gelecek sunabilen şehirler olacaktır. Erzurum olarak hedefimiz, yalnızca iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlayan değil; yenilikçi uygulamalarıyla başka şehirlere de örnek olabilen, dirençli ve sürdürülebilir bir kent modeli ortaya koymaktır."