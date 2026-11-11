Rektör Hacımüftüoğlu, COP31'de sağlık sektöründe enerji tüketimini, ilaç üretiminde yeşil dönüşümü ve yerli ilaç hammaddesi çalışmalarını anlattı

İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve küresel çevre politikalarının ele alındığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştiriliyor. Kamu kurumları, akademi ve uluslararası paydaşları bir araya getiren konferans kapsamında, iklim değişikliğinin farklı sektörler üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir çözümler değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, COP31 kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sağlık Tesislerinde Yeşil Enerji: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Çözümlerinin Uygulanabilirliği" başlıklı programda konuşmacı olarak yer aldı. Sağlık Bakanlığı Pavilyonunda gerçekleştirilen oturumda Hacımüftüoğlu; sağlık sektöründe enerji tüketimi, ilaç üretiminde yeşil dönüşüm, yerli ilaç hammaddesi çalışmaları ve Atatürk Üniversitesinin sürdürülebilirlik yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Yerli İlaç Üretimi ve Yeşil Dönüşüm Birlikte İlerliyor"

İklim krizinin aynı zamanda bir sağlık krizi olduğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, sağlık sektörünün küresel sera gazı salımlarındaki payına değinerek enerji verimliliğinin önemini vurguladı. Özellikle ilaç hammaddesi üretiminin yüksek enerji gerektirdiğini belirten Hacımüftüoğlu, Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmanın ve üretim süreçlerini çevre dostu hâle getirmenin stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsünün 11 araştırma grubunda görev yapan 88 bilim insanıyla 100 stratejik ilaç hammaddesinin yerli üretimi için çalıştığını belirten Hacımüftüoğlu, yaklaşık bir yıllık süreçte üç kritik ilacın hammadde üretiminin tamamlandığını açıkladı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanına 10 dakika mesafede bulunan Şekerpınar İlaç Hammadde Üretim Merkezinin yeşil üretim altyapısına dönüştürülmesinin hedeflendiğini, Erzurum kampüsünde ise EVYAP desteğiyle enerji verimliliği esas alınarak yeni bir İlaç Hammadde Merkezinin kurulacağını kaydetti.

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Yenilenebilir enerjinin ilaç üretiminde uygulanabilir olduğunu ancak kesintisiz enerji ihtiyacı nedeniyle verimlilik, enerji depolama ve hibrit sistemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hacımüftüoğlu, yeni tesislerin sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanmasının önemine dikkat çekti.

Üniversitenin Enerji Yatırımları Uluslararası Başarılara Yansıyor

Atatürk Üniversitesinin sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Hacımüftüoğlu, kampüste Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının projesi kapsamında 2 megavat gücünde, 3 bin 744 panelden oluşan güneş enerjisi santrali kurulduğunu belirtti. Santralin üniversitenin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 13,5’ini karşılamasının ve yılda yaklaşık 2 bin 300 ton karbondioksit salımını önlemesinin hedeflendiğini ifade etti.

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Sıfır Atık uygulamaları, atık yönetimi, elektronik cihazların yeniden kullanımı ve yağmur suyu hasadı çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Hacımüftüoğlu, üniversitenin UI GreenMetric 2026 sıralamasında dünya genelinde 2 bin 16 üniversite arasında 157’nci sıraya yükseldiğini ve iki yılda 89 basamak ilerleme kaydettiğini bildirdi. Times Higher Education Sürdürülebilirlik Etki Değerlendirmesi’nde ise Erişilebilir ve Temiz Enerji alanında dünya üçüncüsü olduklarını vurguladı.

Konuşmasında bilimsel araştırmaların üretime dönüştürülmesinin önemine de değinen Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında dünya sıralamasında 207’ncilikten 80’inciliğe yükseldiğini, sağlık odaklı yapay zekâ teknolojilerinde ise 18 patentle üniversiteler arasında ilk sırada yer aldığını belirtti.

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Yeşil ilaç üretiminin kamu, sanayi ve üniversite iş birliğiyle mümkün olabileceğini ifade eden Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısını, üretim kapasitesini ve araştırmacı birikimini yerli ve çevre dostu ilaç üretimi hedefi doğrultusunda paydaşlarla buluşturmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasını "Bozkırda orman yetiştirebilen bir irade, ilaçta yeşil üretimi de başaracaktır. Yeter ki bilgiyi laboratuvarda bırakmayalım. Onu üretim bandına, oradan hastanın eline ve gezegenimizin geleceğine ulaştıralım." sözleriyle tamamladı.