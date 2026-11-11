Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışının ardından başlatılan yoğun teknik çalışmalarla yeni kış sezonuna hazırlanıyor.

Kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçen Ejder 3200 ekipleri, kayakseverlere kesintisiz ve güvenli bir kayak deneyimi sunmak amacıyla suni karlama sistemlerini de devreye aldı. Havaların soğumasıyla birlikte kar makineleri çalıştırılarak pistlerdeki kar kalınlığı ideal seviyeye ulaştırılıyor.

Uzun ve dik pistler burada

Doğal güzelliklerinin yanı sıra teknik altyapısıyla da göz kamaştıran Palandöken Kayak Merkezi, uzun ve dik pistlerinde yer alan parkurlara ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescillenmiş olimpik pistlere sahip olan merkezde, slalom ve büyük slalom yarışmaları uluslararası standartlarda gerçekleştirilebiliyor. Toplam pist uzunluğu onlarca kilometreyi bulan merkezde, tek seferde kesintisiz olarak 12 kilometre boyunca kaymak mümkün oluyor.

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5 ay boyunca kesintisiz toz kar ve gece kayağı

3 bin 176 metre zirve yüksekliğine sahip olan dağ, yüksek kar kalitesi ve kristal toz kar yapısıyla biliniyor. Sezon boyunca bu özelliğini kaybetmeyen merkez, ziyaretçilerine yaklaşık 5 ay boyunca kayak yapma imkanı tanıyor. Ayrıca, modern ışıklandırma sistemleri sayesinde 8 kilometrelik pistte gece kayağı imkanı da sunuluyor. Saatte 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip 19 lift sistemi ile de entegre edilen merkezde, Türkiye'nin en önemli buz tırmanış duvarı ve geleneksel kızak pistleri de yer alıyor.

Şehir merkezine 5, havalimanına 15 dakika

Palandöken'i dünyadaki diğer kış turizm merkezlerinden ayıran en büyük avantajlarından biri ise ulaşım kolaylığı olarak öne çıkıyor. Erzurum Havalimanı'na sadece 15 dakika, şehir merkezine ise 5 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, yerli ve yabancı turistlere benzersiz bir lojistik rahatlık sağlıyor. Yeni sezon öncesi telesiyej, teleferik ve suni karlama hatlarının tüm bakımlarını tamamlayan tesisler, kapılarını açmak için gün sayıyor. Yetkililer, hava şartlarının elverişli gitmesi durumunda bu yıl da sezonu en erken açan merkezlerden biri olmayı hedeflediklerini belirtti.