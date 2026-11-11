Vali Baruş: "Kalpler aynı yeşil ideal için çarpıyor"

Erzurum Valisi Aydın Baruş, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Baruş mesajında, toprağa düşen her fidanın havanın, suyun ve yarınların en sağlam teminatı olduğunu belirtti. "Bir fidan, bir gelecek" şuuruyla ülke genelinde kalplerin aynı yeşil ideal için çarptığını ifade eden Baruş, fidan dikmenin yalnızca toprağı yeşertmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda vatanın yarınlarına duyulan sarsılmaz inancı ve sorumluluğu da büyüttüğünü vurguladı. Atalardan emanet alınan coğrafyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir şekilde gelecek nesillere devretmenin herkesin ortak vazifesi olduğuna dikkat çekti.

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Anadolu'nun çatısı Erzurum'da sert iklim ve çetin coğrafya şartlarına rağmen ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydeden Vali Baruş, sahadaki bu azmin en güzel örneğinin sergilendiğini aktardı. Baruş, çalışmalarda emeği geçen başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile fidanları toprakla buluşturan Erzurumlulara teşekkür etti.

Çocuklara ve gençlere ağaç sevgisi aşılamanın ve doğayı korumayı bir yaşam biçimi haline getirmenin en kutsal sorumluluklardan biri olduğunu belirten Baruş, tüm vatandaşları bu büyük çevre seferberliğine katılarak doğaya sahip çıkmaya davet etti.