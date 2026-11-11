ETÜ ve Büyükşehir Belediyesinden gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek iş birliği

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında, girişimcilik, inovasyon ve proje geliştirme alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini öngören EffectHive (Etki ve İnovasyon Kovanı) İş Birliği Protokolü imzalandı.

Üniversitede üretilen akademik bilginin şehirle buluşturulması, gençlerin yenilikçi fikirlerinin projelere dönüştürülmesi ve Erzurum'un girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen protokolün imza törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan katıldı.

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ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan EffectHive, üniversite, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında girişimcilik ve proje geliştirme odaklı iş birliklerine zemin hazırlayacak. Merkez; proje geliştirme, girişimcilik, yetenek gelişimi, iş birliği, topluluk oluşturma ve politika geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek.

Altı Uzmanlık Birimiyle Ortak Üretim Ekosistemi

Arı kovanındaki hücrelerin bir araya gelerek ortak bir yapı oluşturmasından ilham alan EffectHive, birbirini tamamlayan altı uzmanlık biriminden oluşuyor. Project Cell (Proje Hücresi), ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına yönelik proje geliştirme süreçlerini yürütürken Growth Cell (Büyüme Hücresi), girişimci adaylarına ön kuluçka, mentorluk ve iş geliştirme desteği sunacak. Talent Cell (Yetenek Hücresi) ise farklı yaş gruplarına yönelik eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetlerine odaklanacak.

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Cooperation Cell (İş Birliği Hücresi), üniversite ile iş hayatı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, staj ve mentorluk süreçleri ile kampüs kooperatifi ve HiveCafe gibi uygulamalar üzerinde çalışacak. Community Cell (Topluluk Hücresi), etkinlikler ve ortaklık ağları aracılığıyla girişimcilik ekosistemini desteklerken Policy Cell (Politika Geliştirme Hücresi), bilimsel veriler ışığında toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri ve kamu politikası çalışmaları geliştirecek.

Gençlerin Fikirleri Projelerle Buluşacak

EffectHive bünyesinde yürütülecek çalışmalar, Erzurum'daki gençlerin girişimcilik faaliyetlerine katılımını artırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası proje fırsatlarından daha etkin yararlanılmasına katkı sağlayacak. Öğrenciler eğitim süreçleri boyunca gerçek projelerde görev alarak uygulama deneyimi kazanırken girişimci adayları da fikirlerini geliştirme ve hayata geçirme imkanı bulacak. Merkezde ayrıca şehrin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözüm önerileri üzerinde çalışılacak.

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ETÜ'nün akademik birikimi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kurumsal ve saha deneyimini buluşturan EffectHive, ilerleyen süreçte özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla daha geniş bir iş birliği ağına dönüşecek. Böylece üniversitede geliştirilen projelerin şehir yaşamına aktarılması ve Erzurum'un sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sunulması için yeni imkanlar oluşturulacak.

Başkan Sekmen: Gençlerin Girişimcilik Potansiyeli Desteklenecek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, üniversiteler ile yerel yönetimler arasında geliştirilen iş birliklerinin şehirlerin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunduğunu belirterek gençlerin bilgi, yetenek ve girişimcilik potansiyellerini ortaya koyabilecekleri çalışmaların önemine dikkat çekti. EffectHive'ın Erzurum'da yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, proje üretme kültürünün yaygınlaşması ve farklı paydaşların ortak hedefler doğrultusunda buluşması açısından önemli bir zemin oluşturacağını ifade etti.

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Rektör Çakmak: Akademik Bilgi Toplumsal Faydaya Dönüşecek

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise üniversitelerin akademik bilgi birikimini toplumsal ihtiyaçlarla buluşturmasının önemini vurgulayarak EffectHive'ın öğrencilerin uygulama ve proje geliştirme deneyimlerini artıracak bir yapı olduğunu belirtti. Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin üniversiteşehir bütünleşmesine katkı sağlayacağını, merkez bünyesinde yürütülecek çalışmaların girişimcilik ve inovasyon alanında yeni fırsatlar oluşturacağını kaydetti.