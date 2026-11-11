Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 93 bin 244 yolcuya hizmet verildi

        Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 93 bin 244 yolcuya hizmet verildi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 93 bin 244 yolcuya hizmet verildi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2026 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Kesin olmayan verilere göre; Erzurum Havalimanı’nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 92.926, dış hat yolcu trafiği 318 oldu. Böylece Ekim ayında toplam 93.244 yolcuya hizmet verildi.

        Ekim ayında Erzurum Havalimanı’na inişkalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 579, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 587 sefere ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 627,333 ton oldu.

        2026 OcakEkim (10 Aylık) Gerçekleşmeler

        REKLAM

        10 aylık (Ocak Ekim) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 1.034.284, Uçak trafiği 6.718, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8.712,720 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk ve tek atlama kuleleri, onarımın ardından hizmete gireceği...
        Türkiye'nin ilk ve tek atlama kuleleri, onarımın ardından hizmete gireceği...
        Rektör Hacımüftüoğlu, COP31'de sağlık sektöründe enerji tüketimini, ilaç ür...
        Rektör Hacımüftüoğlu, COP31'de sağlık sektöründe enerji tüketimini, ilaç ür...
        Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekara ulaştı
        Erzurum'da şeker pancarı ekim alanı 24 bin 500 dekara ulaştı
        ETÜ ve Büyükşehir Belediyesinden gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek...
        ETÜ ve Büyükşehir Belediyesinden gençlerin fikirlerini projeye dönüştürecek...
        Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
        Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
        Vali Baruş: "Kalpler aynı yeşil ideal için çarpıyor"
        Vali Baruş: "Kalpler aynı yeşil ideal için çarpıyor"