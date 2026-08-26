Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 12 yılda Erzurum'a kazandırılan yatırımları anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen 12 yıllık görev süresindeki çalışmalarını anlattı.

Başkan Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, 12 yıldır görevde olduğunu ve kentte çeşitli yatımları hayata geçirdiğini belirtti.

Vatandaşların huzur ve mutluluğu için çalıştıklarını aktaran Sekmen, "Eğitim, kentsel dönüşüm, dev yatırımlar, tarihi yapıların restorasyonu, tarım ve hayvancılığın gelişimi için ortaya koyduğumuz mega projeler, sosyal yardımlaşmayı esas alan örnek çalışmalarımız, spor, sağlık ve turizm alanındaki hamlelerimiz ve hepsinden önemlisi dünya liderimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde hayata geçirdiği vizyonu esas alan bakış açımızla kadim kentimizi Anadolu'nun Gülistan bir şehrine dönüştürme gayretimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Erzurum'un kış turizm merkezi olduğuna dikkati çeken Sekmen, şunları kaydetti:

"Üreten, gelişen ve gençlerine umut veren bir şehir inşa ediyoruz. Turizmde daha güçlü, tarımda daha verimli, sporda daha iddialı, kültürde daha zengin bir Erzurum hedefliyoruz. Erzurum'da geride bıraktığımız 12 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Alt ve üstyapı yatırımlarımız birbirini izledi. Şehrin içme suyu sorunu başta olmak üzere, kurduğumuz modern atık su arıtma tesisiyle Erzurum'u çok büyük bir ekolojik problemden kurtardık. Binlerce kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşedik. Kentin dört bir yanındaki ulaşım ağlarını neredeyse baştan aşağı yeniledik. Yeni ulaşım ağları açtık, hizmete sunduk. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. 2 bine yakın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 200'den fazla taziye evi açtık. Palandöken Kayak Merkezi'ni dünya vitrinine çıkardık."

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Spor yatırımlarından bahseden Sekmen, "Spora çok özel ilgi gösterdik, şehrimize tam 22 yüksek irtifa kamp sahası yaptık, 500'e yakın futbol takımını Erzurum'da ağırladık, ağırlamaya da devam edeceğiz. Kış sporlarına itina gösterdik, binlerce çocuğumuza kayak öğrettik. Eşsiz coğrafyamızda doğa sporları organizasyonları yaptık, buna uygun altyapı oluşturduk. Şehrin muhtelif noktalarına kurduğumuz enerji santralleri sayesinde bugün on binlerce kilovatsaat elektrik üretiyoruz. Evsel atıklarımızdan da elektrik enerjisi elde ettik, Erzurum'da bugün karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Araç filolarımızı genişletiyor, vatandaşımızın beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu imkanları gerektiğinde anında seferber ediyoruz. Erzurum'da hayata geçireceğimiz birbirinden değerli yeni yatırım projelerimizle hemşehrilerimize 'gönül belediyeciliği' ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.