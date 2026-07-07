Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına Erzurum'da devam etti. Kente dün kara yolu ile gelen Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa başladı. Futbolcular, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma denge, pas ve atletik koşu gerçekleştirip maç yaptı. Çaykur Rizespor, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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