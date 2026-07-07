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        Vanspor FK'nin Erzurum kampı başladı

        Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gelen Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK'nin kampı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Vanspor FK'nin Erzurum kampı başladı

        Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gelen Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK'nin kampı başladı.


        Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbolcular, teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde geniş alan oyunu ile aerobik tabanlı koşu yaptı.

        Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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