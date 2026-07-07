Vanspor FK'nin Erzurum kampı başladı

Yeni sezon hazırlıkları için Erzurum'a gelen Trendyol 1. Lig ekibi Vanspor FK'nin kampı başladı. Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde futbolcular, teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde geniş alan oyunu ile aerobik tabanlı koşu yaptı. Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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