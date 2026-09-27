Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekim ayı silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 14:56 Güncelleme:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, partisinin Erzurum kongresinde konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Ekim ayı silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." dedi.

        Erzurum'daki bir otelde düzenlenen DEM Parti 2. Olağan İl Kongresi'ne katılan Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinin her kesim tarafından takip edildiğini söyledi.

        Süreçteki gelişmelerden bahseden Hatimoğulları, "Bir çerçeve yasa çıktı ve bu yasa ne zaman uygulanacak, sonuçları nasıl pratikleşecek, herkes bunu merak ediyor. Bunu 86 milyonun tamamı merak ediyor. Demokratik, adil, eşit yaşamın kapılarını aralayabiliriz." diye konuştu.

        REKLAM

        Yasanın Türkiye'ye çok önemli bir fırsat verdiğini belirten Hatimoğulları, "Bu süreci başarıya taşımak için ileriye adım atmak zorundayız. Ekim ayı silahların sonsuza dek sustuğu, gençlerin çatışmalar yaşamadığı bir dönemin miladı olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Hatimoğulları, sürecin Türkiye ve bölge için öneminden bahsederek, şunları kaydetti:

        "Bu sürecin Türkiye ve bölge için kıymeti büyüktür. Bu sürecin başarısı, izleyerek, görerek acaba ne olacak diye DEM Parti'de mücadele yürüten canlarımızın bekleyeceği bir durum yok. Barış süreci bize altın tepsiyle sunulmayacak, mücadele ede ede kazanacağız. Geçmişte yürüttüğümüz mücadele, ödenen ağır bedeller ne kadar çoksa şimdi daha güçlü şekilde örgütlenmek, emek vermek durumundayız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        Benzer Haberler

        Keratokonus hastaları Erzurum'da ileri teknolojiyle tedavi ediliyor
        Keratokonus hastaları Erzurum'da ileri teknolojiyle tedavi ediliyor
        Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar mesleki deneyimlerini...
        Erzurum'da kalp ve damar cerrahları ile kardiyologlar mesleki deneyimlerini...
        Olay yerine 4,68 dakikada ulaşan Erzurum İtfaiyesi yıllık 9 bin vakaya müda...
        Olay yerine 4,68 dakikada ulaşan Erzurum İtfaiyesi yıllık 9 bin vakaya müda...
        Öğretmen ailesinin sohbeti ödüllü yapay zeka projesine dönüştü
        Öğretmen ailesinin sohbeti ödüllü yapay zeka projesine dönüştü
        Bisikletli çocuğun ölümünde alkollü sürücüye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezas...
        Bisikletli çocuğun ölümünde alkollü sürücüye verilen 3 yıl 9 ay hapis cezas...
        Çocukken gönül verdiği baba ve amca mesleğinde 11 yıldır alevleri söndürmey...
        Çocukken gönül verdiği baba ve amca mesleğinde 11 yıldır alevleri söndürmey...