Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Ardahan, Kars ve Ağrı'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ardahan Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi etkinliği yapıldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sert, etkinlikte, ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret ederek Ardahan'da bunu yapma gayretinde olduklarını söyledi.

Sert, katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu ve fidanlara can suyu verdi.

Etkinliğe, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Kars

Kars'ta da Kafkas Üniversitesi kampüsünde etkinlik düzenlendi.

Saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikim programına Kars Valisi Ziya Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Etkinlikte katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu vererek Yeşil Vatan'a katkıda bulundu. Toprakla buluşturulan fidanlarla hem ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakılması konusunda farkındalık oluşturuldu.

Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, Kars'ın yüksek rakımlı bölgelerinde çam ağaçlarının, meyve yetiştiriciliğine elverişli alanlarda ise meyve fidanlarının dikileceğini söyledi.

Kars genelinde fidanların toprakla buluşturulduğunu anlatan Polat, "Genç fidanlarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturduk onlarla birlikte büyüyecek. Meyve fidanı dikmek için uğraşıyoruz. Gazi Kars'ta geldiğimiz günden beri özellikle meyve fidanı tutan yerlere meyve fidanı dikiyoruz. Önceliğimiz meyve fidanı, ondan sonra çam ve diğer ağaçları orman teşkilatımız toprak ile buluşturuyor. Tabii ki coğrafyamızın özellikle bu bölgede meyve ağaçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek rakımlı yerlerde çam dikeceğiz ama bundan sonra Gazi Kars'ta meyve fidanı dikeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun." dedi.

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Sarıkamış ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe merkezindeki Şehit Taner Baran İlk ve Ortaokulu bahçesinde yaklaşık 400 fidan toprakla buluşturuldu.

- Ağrı

Ağrı'da da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği Yolluyazı köyü mevkisinde yapıldı.

Vali Önder Bozkurt, il protokolü ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

Vali Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, il genelinde 125 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.