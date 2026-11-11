Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Ardahan, Kars ve Ağrı'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Ardahan, Kars ve Ağrı'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Ardahan Üniversitesi kampüsünde fidan dikimi etkinliği yapıldı.

        Vali Yardımcısı Mehmet Sert, etkinlikte, ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret ederek Ardahan'da bunu yapma gayretinde olduklarını söyledi.

        Sert, katılımcılarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu ve fidanlara can suyu verdi.

        Etkinliğe, Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Kars

        Kars'ta da Kafkas Üniversitesi kampüsünde etkinlik düzenlendi.

        Saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikim programına Kars Valisi Ziya Polat, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        REKLAM

        Etkinlikte katılımcılar, diktikleri fidanlara can suyu vererek Yeşil Vatan'a katkıda bulundu. Toprakla buluşturulan fidanlarla hem ağaçlandırmanın önemine dikkat çekildi hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakılması konusunda farkındalık oluşturuldu.

        Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, Kars'ın yüksek rakımlı bölgelerinde çam ağaçlarının, meyve yetiştiriciliğine elverişli alanlarda ise meyve fidanlarının dikileceğini söyledi.

        Kars genelinde fidanların toprakla buluşturulduğunu anlatan Polat, "Genç fidanlarımızla birlikte fidanları toprakla buluşturduk onlarla birlikte büyüyecek. Meyve fidanı dikmek için uğraşıyoruz. Gazi Kars'ta geldiğimiz günden beri özellikle meyve fidanı tutan yerlere meyve fidanı dikiyoruz. Önceliğimiz meyve fidanı, ondan sonra çam ve diğer ağaçları orman teşkilatımız toprak ile buluşturuyor. Tabii ki coğrafyamızın özellikle bu bölgede meyve ağaçları olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek rakımlı yerlerde çam dikeceğiz ama bundan sonra Gazi Kars'ta meyve fidanı dikeceğiz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun." dedi.

        REKLAM

        Sarıkamış ilçesinde de Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda ilçe merkezindeki Şehit Taner Baran İlk ve Ortaokulu bahçesinde yaklaşık 400 fidan toprakla buluşturuldu.

        - Ağrı

        Ağrı'da da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği Yolluyazı köyü mevkisinde yapıldı.

        Vali Önder Bozkurt, il protokolü ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

        Vali Bozkurt, burada yaptığı açıklamada, il genelinde 125 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla bulu...
        Erzurum'da 35 polis şehidi adına fidanlar aileleri tarafından toprakla bulu...
        Erzurum'da fidanlar şehitlerin hatırası için toprakla buluştu
        Erzurum'da fidanlar şehitlerin hatırası için toprakla buluştu
        ER-VAK, 10 Kasım'ı iki anlamlı konferansla andı
        ER-VAK, 10 Kasım'ı iki anlamlı konferansla andı
        Başkan Sekmen Cop31'de Erzurum'un iklim ve çevre yatırımlarını anlattı
        Başkan Sekmen Cop31'de Erzurum'un iklim ve çevre yatırımlarını anlattı
        Dağ keçileri, GPS tasmaları ve termal dronlarla korunuyor
        Dağ keçileri, GPS tasmaları ve termal dronlarla korunuyor
        Erzurum'da barınakta dehşet: Kaymakama saldıran pitbull 3 görevliyi ısırdı,...
        Erzurum'da barınakta dehşet: Kaymakama saldıran pitbull 3 görevliyi ısırdı,...