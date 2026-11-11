ER-VAK, 10 Kasım'ı iki anlamlı konferansla andı

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK), Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde iki ayrı konferansla andı.

ERVAK tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında düzenlenen konferanslarda, Cumhuriyete giden yolda Erzurum’un tarihî rolü ve Atatürk’ün Erzurum’la olan gönül bağı ele alındı.

Erzurum Lisesi ve Nene Hatun Anadolu Kız Lisesi öğrencileri ile Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi kursiyerlerine yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde, Atatürk’ün Millî Mücadele sürecindeki liderliği ve Erzurum’un bu mücadelede üstlendiği tarihî sorumluluk anlatıldı.

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İlk konferansın konusu "Hemşehrimiz Atatürk" oldu

ERVAK’ın ilk konferansı, Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. ERVAK Başkanı Ecz. Erdal Güzel’in kursiyerlere yönelik verdiği "Hemşehrimiz Atatürk" konulu konferansta, Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum günleri ve şehirle kurduğu tarihî bağ anlatıldı.

Erzurum’un Mustafa Kemal Paşa için ikinci bir vatan niteliği taşıdığını belirten Güzel, şehrin Millî Mücadele’nin en zor günlerinde Mustafa Kemal Paşa’ya bağrını açtığını, ona destek verdiğini ve tarihî sorumluluğunu yerine getirdiğini ifade etti.

Güzel, Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum milletvekilliğinin ve Erzurum hemşehriliğinin bu tarihî bağın en önemli göstergeleri olduğunu vurguladı.

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Atatürk’ün Erzurum’da kaldığı 57 gün boyunca yaşananları, 1924 Erzurum depremi sonrasında şehre gerçekleştirdiği ziyareti ve bu ziyaretlere ilişkin hatıraları örneklerle anlatan Güzel’e, Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hâkim İrfan Alper tarafından günün anısına plaket takdim edildi.