ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Lütfü Yücelik için bir kutlama mesajı yayımladı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ETSO) hafta sonunda gerçekleştirilen seçimlerin ardından ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu tarafından kurumsal bir tebrik açıklaması paylaşıldı. Açıklamada, Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’in ETSO Başkanlığına seçilmesinden duyulan gurur ifade edildi.

"Bölgesel kalkınmada yeni başarılara öncülük edeceğine inanıyoruz"

ERÇİMSAN Yönetim Kurulu imzasıyla yayımlanan mesajda, Yücelik’in tecrübesine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu Başkanımızın Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığına seçilmesinden gurur duyuyoruz. Köklü tecrübesi, güçlü liderliği ve vizyonuyla yeni görevinde önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımızın bu önemli göreviyle birlikte bölgesel kalkınmada yeni başarılara öncülük edeceğine inanıyor, ETSO Başkanlığının kendisine ve Erzurum'a hayırlı olmasını diliyoruz."