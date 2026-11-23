Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de gece saatlerinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 10,8 dereceyle Erzurum'un Palandöken ilçesinde ölçüldü.

Türkiye genelinde soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde termometreler sıfırın altında çift haneli rakamları gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan verilere göre, dün saat 18.00 ile bugün saat 06.00 arasında (UTC) gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinde ilk sırayı Erzurum aldı. Palandöken ilçesindeki Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) mevkisinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10,8 derece olarak kaydedildi.

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Ovit Geçidi ve Çaldıran takipte

Erzurum’u sıfırın altında 10,5 dereceyle Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Geçidi ve sıfırın altında 10,0 dereceyle Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Aşağıyanıktaş köyü takip etti. Bölgedeki diğer yerleşim yerlerinde ölçülen en düşük sıcaklıklar ise şöyle sıralandı: "Bitlis Adilcevaz Çanakyayla köyü: 9,6. Erzurum İspir Ulutaş: 9,0. Ardahan Damal: 8,9. Bayburt Merkez Yaylalar köyü: 8,9. Ağrı Diyadin: 8,5. Van Çaldıran Bezirhane köyü: 8,4 ve Ardahan Göle: 8,2"

Soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kırağı ve buzlanma olayları gözlenirken, yetkililer sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek don olaylarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Mersin Silifke Taşucu açıkları 19,4 derece ile ülkemizde gerçekleşen en yüksek sıcaklığın yaşandığı yer oldu.