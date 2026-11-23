Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulunda veliler ve öğrenciler aynı kitabı okuyarak aynı sınav heyecanını yaşadı.

Millî Eğitim Bakanlığının "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında, Faik Güngör Ortaokulunda düzenlenen "Birlikte Okuyoruz" Ödüllü VeliÖğrenci Kitap Okuma Yarışması, velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışmada 5. sınıf öğrencileri ve velileri, "Peygamberlerin Çocuk Eğitim Metotları" adlı kitabı okuyarak aynı sınav heyecanını paylaştı.

Yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturan veliler, öğrencilik yıllarına dönerek eski hatıralarını tazelerken çocuklar da aileleriyle birlikte gelecekte tebessümle hatırlayacakları güzel anılar biriktirdi. Okuma kültürünü geliştirmeyi, aile bağlarını güçlendirmeyi ve okulaile iş birliğini pekiştirmeyi amaçlayan yarışmada dereceye giren ailelere ödülleri, 1 Aralık 2026 Salı günü okulda düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

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Okul Müdürü Nuri Albayrak, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ailelerinin aktif rol almasını son derece önemsiyoruz. Bu yarışmayla yalnızca kitap okumayı teşvik etmiyor, aynı zamanda anne babalarla çocuklar arasında ortak hatıralar oluşturmayı hedefliyoruz. Velilerimizin yıllar sonra yeniden okul sıralarına oturması, çocuklarımızın ise aileleriyle aynı heyecanı yaşaması bizim için çok kıymetli. Yarışmamıza katılan tüm velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren ailelerimizi 1 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz ödül töreninde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum."