Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, önemli bir karşılaşmadan galip ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetin öneminin birçok nedene bağlı olduğunu belirterek "Erzurumspor evinde çok güçlü ve iyi bir takım. Saha şartları iki takım açısından da iyi oynamak adına müsait değildi, zor şartlardı. O yüzden bizim adımıza çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum." dedi.

En iyi performansı sergileyemediklerini ifade eden Stoilov, "Bu galibiyet bizim adımıza çok önemli. Milli takıma giden oyuncular oldu. Bununla birlikte bazı oyuncularda konsantrasyon eksiklikleri olduğunu düşünüyorum. Galibiyet bu yüzden de önemliydi. Rakip takım pozisyon yakaladı ama biz maçın 90 dakikası boyunca organizasyonumuzu koruduk. 1-0 olduktan sonra yine önemli pozisyon yakaladık ve ikinci golü de bulabilirdik." diye konuştu.

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Stoilov, milli maç araları ve kaleci Arda Özçimen hakkında ise şunları söyledi:

"Milli araları çok fazla sevmiyorum ama bu sene özellikle ilk milli ara bizim adımıza iyi oldu diyebiliriz çünkü çok fazla sakat oyuncumuz vardı. Sakatlıktan dönüp toparlandılar ama genel olarak bunu sevmeme nedenlerimden bir tanesi de bugün bazı oyuncularım en iyi performanslarını sergileyemedi. Milli takımda arka arkaya birkaç maç oynayan oyuncularımız vardı. Sakat şekilde dönen oldu, bundan ötürü benim düşüncem değişmedi. Arda'nın (Özçimen) her zaman kalitesine güveniyorum. Daha önce Süper Lig'e çıktığımız zaman yine ona güvenmiştim ama o dönem genç bir oyuncuydu. Şimdi ise olgunlaştı ve çok daha iyi şeyler ortaya koyuyor ama kesinlikle bu yeterli değil. Her gün sıkı şekilde çalışmaya devam etmesi ve en iyi şekilde performansını sergilemesi gerekiyor."