Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 10 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Göztepe’ye 10 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ibrahim Diabate’nin ceza sahası içinden çektiği yerden şutu kaleci Arda Özçimen kontrol etti.
70. dakikada sağ kanattan Arda Okan’ın ortasında arka direkte Juan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşu kale ağzında tamamlayan Efkan Bekiroğlu, topu ağlara gönderdi. 01
85. dakikada Armstrong’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla kurtardı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 79), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Mustafa Fettahoğlu dk. 80), Brandon Baiye (Sefa Akgün dk. 80), Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Miguel Cardoso dk. 71), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 60), Ibrahim Diabate
Yedekler: Matija Orbanic Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Yakup Kırtay
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi Faustino Anjorin dk. 69), Richard Akkonor (Ege Yıldırım dk. 84), Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 69 , Juan Silva (Janderson Kosta dk. 84), Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 35)
Yedekler: Şamil Öztürk, Allan, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Gol: Efkan Bekiroğlu (dk.70) (Göztepe)
Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Gyrano Kerk, Miguel Cardoso (Erzurumspor FK)
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