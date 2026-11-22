Kent merkezinde dün akşamdan itibaren aralıkla etkili olan yağmur, kayak merkezi ile yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Erzurum'da, yüksek kesimler ile Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu.

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