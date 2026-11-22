İLHAMİ ERKILIÇ - Öğretmenlikte 41 yılı geride bırakan Halil Elitok, Erzurum'da 18 yıldır görev yaptığı hastanede tedavi gören çocuklara yatak başında ders anlatarak eğitim hayatlarından kopmamaları için çaba gösteriyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde görevli 64 yaşındaki 2 çocuk babası Elitok, Erzurum ve çevre illerden tedavi için gelen ilkokul çağındaki çocukların yaşlarına, sınıf seviyelerine ve sağlık durumlarına göre eğitimlerini sürdürüyor.

Hastane sınıfında ya da odalarında öğrencileriyle buluşan Elitok, çocukların okul müfredatından geri kalmalarını önlerken hastane sürecini daha verimli ve keyifli geçirmelerine de yardımcı oluyor.

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Hasta odasında öğretmenle buluşan çocuklar da okul sıralarından uzak kaldıkları dönemde eğitimlerini sürdürme imkanı buluyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla da öğretmenliğin yalnızca okul sıralarında değil, eğitime ihtiyaç duyulan her yerde sürdüğünü gösteren Elitok, hastanede eğitim yolculuğuna eşlik ettiği çocuklara moral kaynağı oluyor.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde başladığı meslek hayatında 41 yılı dolduran Elitok, AA muhabirine, memleketi Erzurum'da 18 yıldır hastanelerde öğretmenlik yaptığını söyledi.

Hastaneye yatışı yapılan öğrencileri günlük tespit edip seviyelerine göre müfredat doğrultusunda çalıştıklarını anlatan Elitok, "Bu uygulama, eğitim müfredatımız gereği eğitimin sadece okul ortamında değil hayatın bütün alanlarında sağlanması gerektiğinin bir örneğidir. Hastane sınıfında ya da sınıfa gelemeyecek öğrencilere yatak başında bireysel eğitim veriyoruz." şeklinde konuştu.

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Elitok, uygulamanın çocuklara moral ve motivasyon sağladığını, hastalık nedeniyle yaşadıkları kaygı ve travmaların azalmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

- "Devletin ailelere, vatandaşa uzanan bir eli olarak burada hizmet sunmaktayız"

Okula ve hastaneye katkı sağladıklarını aktaran Elitok, şöyle konuştu:

"Bu uygulamayla okulu hastaneye getirerek çocukların eğitimden kopuşunu önlüyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarda meydana gelen büyük kaygı ve endişeyi gideriyoruz. Kronik hastalığı olan öğrenciler var, belki okuldan çok hastaneye geliyor. Burada ders çalışacak ortamı bulmaları onlar için büyük kazanç. Aynı zamanda sosyolojik olarak devletin ailelere, vatandaşa uzanan bir eli olarak burada hizmet sunuyoruz."

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Elitok, kendilerine destek veren Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ve ekibinin yanı sıra hemşireler ve sağlık personeline teşekkür ederek, hastanede yıllık ortalama 300 çocuğa eğitim verdiğini dile getirdi.

- 41 yıllık meslek hayatında edindiği en büyük deneyim öğrencilerin kalbine dokunmak

Eğitimin sadece okul ortamı ve sınıftan ibaret olmadığını ve hayat boyu devam ettiğini vurgulayan Elitok, "Burası bir eğitim laboratuvarı, bölge illerinden de öğrenciler geliyor. Öğretmenliğimin son yıllarında edindiğim en büyük tecrübe ve deneyim, öğrencilerimize dokunmak, kalbine dokunmak. Bunun için sevgi, sabır ve samimiyet çok önemli. Bu üç unsurla öğrencilere yaklaşmak bizim için çok büyük sermaye." ifadelerini kullandı.

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Başhekim Fakirullahoğlu da Elitok ve tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Hastanede sunulan eğitimin tedavi sürecindeki çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri açısından önem taşıdığını belirten Fakirullahoğlu, "Çocukların tedavilerinin yanı sıra eğitimlerinden de geri kalmamaları için yürütülen bu çalışmayı önemsiyoruz ve her türlü desteği sağlıyoruz. Öğretmenlerimizin çocuklarımızın hayatına dokunması, hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yaklaşık 18 gündür hastanedeyim"

Öğrencilerden R. A. da öğretmen Elitok'a teşekkür ederek, "Yaklaşık 18 gündür hastanedeyim. Sağ olsun öğretmenimiz bana ders veriyor. Okulumu da özledim ama Halil hocam hastane odasını sınıfa çeviriyor. Ödev veriyor, toplama çıkarma işlemleri yaptırıyor." dedi.

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Kars'ta Erzurum'a kızının tedavisi için gelen Levent Acar da hastane hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, "Güzel bir uygulama, çocuk derslerinden geri kalmıyor, morali de güzel oluyor. Hastane odasını ders sınıfına çeviriyorlar. Hocalarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Halil hocamızın ve tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun." diye konuştu.