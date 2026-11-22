Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Mujakic, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Kerk, Diabate
Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Juan, Henrique (Dk. 34 Armstrong)
Sarı kartlar: Dk. 9 Arda Okan Kurtulan (Göztepe), Ddk. 43 Kerk (Erzurumspor FK)
ERZURUM
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